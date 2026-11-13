Cronaca

Minacce al patron Lazio Lotito, in 22 a processo

Non emerge finora una regia unica dietro le molte iniziative personali indirizzate al presidente dei biancocelesti

di Dave Hill Cirio - 13 Novembre 2026

Claudio Lotito, presidente della Lazio

Minacce a Lotito: 22 a processo a Roma, ma l’ipotesi “regia” resta da verificare. Si aprirà il prossimo 8 febbraio nella Capitale il processo a carico di 22 persone imputate per minacce, molestie, istigazione, diffamazione e trattamento illecito dei dati ai danni del presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito.

In 22 a processo

La decisione della Procura capitolina chiude il primo filone d’indagine su una serie di intimidazioni avvenute tra il 2023 e il 2024. Deriva dalle telefonate notturne e dalla diffusione del numero privato di Lotito su chat Telegram per istigare al disturbo del patron.

Agli atti figurano anche e-mail con esplicite minacce («prima o poi ci libereremo di te»), post intimidatori sui social e commenti denigratori diffusi online.

Tra i capi d’imputazione contestati spicca anche una telefonata in cui si ipotizzava il rapimento del figlio di Lotito per forzare la cessione del club.

Se gli episodi di persecuzione diretta approdano in aula, restano invece non verificate e al vaglio degli inquirenti le tesi più ampie e complesse.

La presunta “regia coordinata”

Nonostante Lotito abbia denunciato l’esistenza di un disegno criminoso e di un’associazione dietro agli attacchi, il quadro non è chiaro. Le verifiche dei carabinieri hanno finora documentato soprattutto iniziative disorganizzate e ossessioni personali di singoli tifosi e imprenditori. Iniziative che non rivelano prove di mandanti o di una regia unitaria.

L’inchiesta per aggiotaggio

Prosegue separatamente l’indagine che ipotizza la manipolazione del mercato e la diffusione di notizie false per alterare il valore del titolo azionario della Lazio in Borsa.

In questo filone figurano indagati Mauro Masi, Francesco Maiolini e Luigi Bisignani. Si tratta tuttavia di sospetti indiziari per i quali non emerge finora alcuna svolta.

Il processo di febbraio consentirà di accertare le singole responsabilità penali per le minacce personali, scindendole dalle ricostruzioni investigative ancora prive di riscontro probatorio definitivo.