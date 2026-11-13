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Ance, i dubbi sulla Manovra: “A rischio 13mila cantieri”

Al via gli incontri tra governo e parti sociali. I costruttori: "Trovare risorse per caro materiali, no Spalmacrediti"

di Pietro Pertosa - 13 Novembre 2026

L’Ance è pronta alla battaglia: i costruttori, in vista della Manovra, chiederanno al governo più risorse per far fronte al caro materiali. Altrimenti, avvertono, chiuderanno fino a 13mila cantieri in tutto il Paese. Più che una minaccia è la constatazione di uno stato di fatto. E il direttore generale dell’Ance Romain Bocognani usa parole chiare e dirette per esprimere la posizione del comparto. Che, tra caro materiali e “smaltimento” delle eterne code del Superbonus, rischia davvero grosso e storce il naso chiedendo alle istituzioni di fare di più.

Ance, i dubbi sulla Manovra

L’Ance ha le idee chiare su questa Manovra. “Chiederemo di trovare le risorse per il caro materiali nei cantieri, altrimenti rischiamo che i cantieri si blocchino. Si tratta di 1,4 miliardi per 13mila cantieri in Italia e settemila imprese”. Poi c’è il tema Superbonus. “Altro tema – ha affermato Bocognani – è lo Spalmacrediti del Superbonus che rischia di togliere liquidità alle imprese. Chiediamo una attenzione alle imprese più serie che si sono tenute il credito e hanno tanti dipendenti”. Insomma, la situazione in cui si ritrovano a vivere le imprese è decisiva. Da un lato i soldi diminuiscono per i materiali che aumentano, dall’altro non arrivano perché i crediti saranno liquidati in dieci anni.

Al via gli incontri con parti sociali

Dopo il round di audizioni, è iniziato anche con Ance la girandola di “ascolto” per le parti sociali. Il governo, al tavolo di Palazzo Chigi incontrerà le organizzazioni di categoria. Incontri previsti con Abi, Ania, Alleanza Cooperative, Ance, Anpit, Assonime, Cnl, Confapi, Confedilizia, Confimprese, Confimi, Confindustria, Conflavoro Pmi, Confprofessioni. Al tavolo prenderanno parte il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderonedell’Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, della Salute, Orazio Schillaci, del Turismo, Gianmarco Mazzi, per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo; anche il sottosegretario per le Politiche per il Sud Luigi Sbarra.

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