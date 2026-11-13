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SOCIAL DUNQUE SONO – Nicola Procaccini: “I social avvicinano cittadini e politica, ma il consenso si costruisce con i fatti”

di Redazione - 13 Novembre 2026

di LORENZO CASTELLUCCIO

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia e copresidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR), racconta il suo rapporto con i social network, riflettendo sul ruolo degli algoritmi nella comunicazione politica, sulla trasformazione digitale della politica e sulle nuove sfide per la libertà di espressione e il dibattito democratico.

Qual è il social network che preferisce utilizzare e perché?

«Instagram, perché consente di comunicare in modo immediato, attraverso immagini, video e parole, raggiungendo pubblici diversi. Ma considero importanti anche Facebook e X».

Che tipo di contenuti guarda più spesso sui social?

«Prevalentemente attualità, politica, informazione e contenuti che riguardano l’Italia e l’Europa, comunque attinenti alla mia attività di europarlamentare. Senza trascurare ciò che racconta la vita quotidiana delle persone».

Quante ore al giorno guarda i social?

«È difficile quantificarlo, perché per chi fa politica e comunicazione il confine tra lavoro e utilizzo personale è molto sottile. Li consulto più volte durante la giornata, sono uno strumento veloce ed efficace per comunicare».

La prima cosa che fa al mattino quando prende lo smartphone è controllare le chiamate, i messaggi su WhatsApp o guardare i social?

«Prima controllo le chiamate e i messaggi su WhatsApp. Le comunicazioni di lavoro e personali hanno la precedenza sui social. Apro subito WhatsApp, anche perché li trovo una prima selezione della rassegna stampa. I giornali restano fonti informative indispensabili per autorevolezza e competenza».

Riuscirebbe a stare un’intera giornata senza vedere social? Lo ha mai fatto?

«Certamente! I social sono strumenti importanti, ma non devono diventare una dipendenza. Ci sono momenti in cui è giusto staccare e dedicarsi di più alle persone e alle cose reali, che rappresentano sempre, almeno per me, la parte essenziale della mia vita personale e professionale da cui nessuno deve prescindere. Spesso è proprio il confondere i due piani che può rendere i social network strumenti capaci di distorcere la realtà e le nostre vite».

È favorevole o contrario ai filtri per foto e video sui social? Lei li usa per le sue immagini?

«Non ho nulla contro i filtri estetici, purché non servano a falsificare la realtà. Il loro utilizzo dovrebbe essere sempre dichiarato, oppure dovrebbe essere garantita la possibilità di riconoscerli. Personalmente preferisco mostrarmi per quello che sono. Piuttosto, servirebbero filtri contro odio, violenza e disinformazione».

«Le critiche fanno parte della vita politica e vanno accettate, anche perché consentono di aprire un confronto costruttivo. Diverso è il discorso per gli insulti e le campagne d’odio: non meritano sempre una risposta e a volte possono anche avere conseguenze legali».

Un account che tutti dovrebbero seguire?

«Il mio, naturalmente! Scherzo! Suggerirei di seguire fonti di informazione autorevoli e certificate e di confrontare sempre più punti di vista, senza mai accontentarsi di ciò che ci appare a un primo sguardo».

Un account che lei non seguirà mai?

«Non ho preclusioni verso nessuno. Preferisco conoscere anche le opinioni di chi la pensa diversamente da me. I profili social utilizzati soltanto per attaccare e denigrare, o come strumento di odio e violenza, davvero non mi interessano».

Se i social sparissero domani mattina, che cosa le mancherebbe davvero?

«La possibilità di raggiungere direttamente tante persone, senza intermediari, e di raccontare quotidianamente il lavoro che svolgiamo ogni giorno in Europa e non solo. Un tempo la politica passava soprattutto attraverso giornali e televisioni. Oggi i social permettono ai politici di parlare direttamente ai cittadini».

Questo ha reso la politica più vicina alle persone o ha ridotto gli spazi di confronto critico?

«Hanno certamente avvicinato cittadini e rappresentanti politici, abbattendo molte distanze. Ma la velocità della comunicazione spesso penalizza l’approfondimento. Il confronto vero richiede tempo, ascolto e argomentazioni».

Gli algoritmi dei social decidono sempre più spesso quali contenuti ottengono visibilità. C’è il rischio che una parte del dibattito democratico venga condizionata dalle scelte di grandi piattaforme private?

«Assolutamente sì. Non possiamo lasciare che poche, grandi piattaforme private decidano, attraverso algoritmi poco trasparenti, quali idee debbano circolare e quali restare invisibili. La libertà di espressione deve essere tutelata anche nello spazio digitale».

I social sono diventati uno degli strumenti principali della comunicazione politica. Quanto stanno cambiando il modo di fare politica e di costruire consenso?

«Lo hanno già cambiato e continuano a cambiarlo profondamente. Oggi i politici, ma non soltanto loro, naturalmente, devono saper comunicare in tempo reale, raccontare il proprio lavoro e confrontarsi con i cittadini utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione, in maniera “crossmediale”, cioè integrata e sinergica. Ma il consenso non si costruisce soltanto con la comunicazione: servono credibilità, coerenza e risultati concreti».

I social vengono spesso utilizzati per fare propaganda. Come possono trasformarsi in uno strumento di ascolto e dialogo reale con i cittadini?

«Dando spazio alle domande, rispondendo anche alle critiche e utilizzando i social per raccogliere esigenze e suggerimenti. Non devono essere soltanto una vetrina nella quale parlare, ma anche una finestra attraverso cui ascoltare».

Qual è l’emoji che utilizza di più?

«La bandiera italiana. Perché l’identità nazionale è un valore che porto con orgoglio anche nel mio lavoro in Europa».

Che idea si è fatta dei cosiddetti “leoni da tastiera”? Sono un fenomeno pericoloso o più spesso uno sfogo anonimo?

«Sono un fenomeno da non sottovalutare. Dietro l’anonimato si nascondono spesso aggressività e frustrazioni che nella vita reale difficilmente verrebbero espresse con la stessa violenza. La libertà di espressione non può diventare una licenza di insultare e minacciare, e questa degenerazione può creare gravi danni soprattutto ai più giovani che sono meno preparati ad affrontare impatti emotivi traumatici».

Il politico più bravo sui social?

«Non credo esista una classifica assoluta. Apprezzo e stimo, come milioni di italiani, la sincerità e l’efficacia di Giorgia Meloni. Il migliore è chi riesce a essere efficace senza perdere autenticità, mantenendo coerenza tra quello che comunica e quello che fa».

Chi vincerebbe le elezioni senza social?

«Probabilmente chi ha maggiore radicamento sul territorio, una storia politica riconoscibile e una rete di rapporti umani consolidata. I social amplificano il consenso, ma non possono sostituire il rapporto diretto con le persone».

Quando un follower può diventare un elettore?

«Quando smette di essere un semplice spettatore e comincia a riconoscersi nelle idee, nei valori e soprattutto nelle azioni di chi segue. Un follower può diventare un elettore quando alla curiosità digitale si aggiunge la fiducia e la condivisione di un percorso comune».

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