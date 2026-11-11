Economia

Fs a Bruxelles: l’ad Strisciuglio incontra la Commissione

L'ad ha incontrato il vicepresidente Raffaele Fitto e il commissario ai trasporti Tzitzikostas

di Paolo Diacono - 11 Novembre 2026

Fs va a Bruxelles. Lo sviluppo del trasporto ferroviario europeo e le opportunità di crescita sui mercati internazionali. Questi i principali temi al centro degli incontri che Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, ha avuto a Bruxelles con Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme e Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il Turismo.

Fs a Bruxelles

I colloqui hanno rappresentato un’utile occasione di confronto sulle prospettive del settore ferroviario europeo e sulle condizioni necessarie per accelerarne lo sviluppo, con particolare attenzione all’estensione delle opportunità di cooperazione e al potenziamento della rete Alta Velocità europea, elemento strategico per favorire una mobilità sempre più integrata e competitiva tra i Paesi dell’Unione.

I nodi da sciogliere

Tra i temi affrontati, anche l’armonizzazione delle normative e dei quadri regolatori a livello europeo, con l’obiettivo di favorire condizioni omogenee e armonizzate per gli operatori ferroviari e incentivare gli investimenti nei diversi mercati nazionali. Un contesto normativo più coordinato rappresenta infatti un fattore fondamentale per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture, promuovere l’interoperabilità e accompagnare la crescita dei servizi ferroviari oltre i confini nazionali.

La necessità della cooperazione continentale

Il confronto ha inoltre approfondito le opportunità di cooperazione tra istituzioni e operatori del settore, in una prospettiva di sviluppo del mercato ferroviario europeo sempre più integrato e aperto alla concorrenza. In questo scenario, il Gruppo FS punta a consolidare e ampliare la propria presenza internazionale, contribuendo attivamente alla trasformazione del sistema della mobilità europea.

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