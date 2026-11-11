Economia

Cieli di conquista: Apollo prende il volo con easyJet

L'offerta definitiva in contanti valuta la compagnia britannica 5,7 miliardi di sterline, circa 7,7 miliardi di dollari

di Giorgio Brescia - 11 Novembre 2026

Il cielo dei voli low cost cambia colore. Il colosso americano del private equity Apollo Global Management ha conquistato il via libera per l’acquisizione di easyJet. Così sbaraglia la concorrenza di Castlelake al termine di un acceso braccio di ferro finanziario.

Ora easyjet cambia padrone

Quanto vale l’operazione? L’offerta definitiva in contanti si attesta a 7,15 sterline per azione, valutando la compagnia britannica 5,7 miliardi di sterline (circa 7,7 miliardi di dollari).

Un premio cospicuo (+81% rispetto alle quotazioni pre-trattativa) che ha convinto il consiglio di amministrazione del vettore arancione.

Quando si chiude la partita?

Il traguardo definitivo è fissato entro la fine del primo trimestre del 2027, una volta completati i passaggi assembleari e autorizzativi. Il punto d’arrivo segnerà l’addio ufficiale di easyJet dal listino della Borsa di Londra.

Come si supererà il nodo regole?

Per rispettare i vincoli Ue e britannici che impongono la maggioranza europea sulla proprietà delle aviolinee, Apollo adotterà una governance societaria complessa, Sarà a scatole cinesi e azioni rollover, mantenendo formalmente il controllo in mano a entità europee.

Cosa cambia davvero?

Non si tratta solo di flotta. Il vero patrimonio acquistato da Apollo è fatto di slot pregiati negli aeroporti storici e del potenziale distributivo di easyJet Holidays. Un pacchetto, questo, destinato a muovere milioni di turisti verso gli hotel europei e italiani.

Resta tuttavia aperto il fronte sindacale: i lavoratori dell’EWC chiedono garanzie che vadano oltre la tutela occupazionale di 12 mesi.

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