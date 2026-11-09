Meteo

Il meteo della settimana. Piogge battenti, vento forte e picchi d’estate al Sud

Una perturbazione atlantica di forte intensità porterà piogge battenti, forti raffiche di vento e un marcato divario termico tra il Centro-Nord e il Sud.

di Marzio Amoroso - 9 Novembre 2026

Una profonda struttura depressionaria di matrice atlantica sta per abbattersi sull’Italia. Il passaggio della perturbazione porterà condizioni meteo di marcata instabilità su gran parte della penisola per tutta la settimana. Si tratta di una dinamica tipica delle fasi autunnali più intense, alimentata dal continuo richiamo di correnti molto umide e calde di origine australe.

Nord Italia tra piogge abbondanti e neve in alta quota

Le regioni settentrionali saranno il bersaglio principale dei rovesci più insistenti. Il versante di Nord-Ovest, con particolare riguardo a Liguria, Alto Piemonte e fascia prealpina lombarda, vedrà gli accumuli pluviometrici più consistenti. Il flusso costante dai quadranti meridionali impatterà contro i rilievi, originando precipitazioni persistenti che potrebbero creare locali criticità idrogeologiche. L’aria mite alzerà la quota neve sulle Alpi oltre i 1500 metri.

Centro Italia diviso

Il versante tirrenico di Toscana, Umbria e Lazio affronterà il passaggio dei fronti temporaleschi più organizzati tra giovedì e venerdì. Diversa la situazione sul settore adriatico. Marche e Abruzzo beneficeranno dell’effetto di caduta dei venti dall’Appennino, riscontrando ampie pause asciutte e schiarite. La quota delle nevicate sui rilievi appenninici salirà sensibilmente, rimanendo confinata esclusivamente alle vette più elevate.

Sud e Isole Maggiori con temperature fino a 25°

Sardegna e Sicilia verso un peggioramento caratterizzato da forti temporali e raffiche di scirocco in grado di superare i 70 Km/h. Sulle regioni meridionali peninsulari i fenomeni risulteranno invece più deboli. La ventilazione meridionale spingerà le temperature verso l’alto, regalando un assaggio di clima quasi estivo con valori massimi capaci di toccare le punte dei 25 gradi.

Il picco del maltempo e la tendenza per il fine settimana

La fase culminante dell’ondata di maltempo si concentrerà quindi tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la rotazione ciclonica dei venti toccherà il suo apice provocando intense mareggiate lungo le coste tirreniche più esposte. Nel corso del fine settimana persisterà una spiccata variabilità al Centro-Nord, mentre al Meridione proseguirà la fase insolitamente calda e asciutta.

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