Economia

BLACK FRIDAY 2026, non è tutto oro quel che luccica: tra sconti e marketing

Il Black Friday è davvero l'occasione di risparmio che tutti aspettiamo? Tra offerte imperdibili, strategie di marketing e consumatori più attenti, il venerdì nero racconta una realtà fatta di grandi occasioni, ma anche di qualche insidia.

di Alice Agostini - 11 Novembre 2026

Siamo abituati a pensare il Black Friday come un giorno di super risparmio, felicemente per le nostre tasche, ma il mio consiglio è quello di cominciare a ricredervi.

Partiamo intanto da qualche dato: durante la settimana del venerdì nero gli italiani spenderanno online circa 4,3 miliardi di euro (+6% rispetto al 2025), questo, secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano e alla ricerca si aggiunge: “Durante la settimana del Black Friday i siti realizzeranno il 6,4% del valore complessivo delle transazioni del 2026.”

Già da questi numeri possiamo ben dire che il Black Friday non è più una semplice giornata di sconti, ma una vera e propria maratona commerciale, in cui i grandi colossi dell’e-commerce si contendono l’attenzione e soprattutto i portafogli dei consumatori, a colpi di offerte, promozioni e strategie di marketing sempre più sofisticate.

Il Cliente ideale del Black Friday

In questa corsa agli armamenti per la proposta della miglior esperienza di shopping, il soldato ideale è sicuramente italiano ed è il risultato di un cliente interessato ma esigente, che cerca valore e trasparenza più che il semplice sconto, richiedendo a brand e retailer proposte credibili e capaci di rispondere a un acquisto ragionato e selettivo.

Questa oculata attenzione agli acquisti non nasce soltanto dall’esigenza di risparmiare, ma anche dalla necessità di difendersi da qualche vetrina un po’ troppo furbetta, dove dietro percentuali di sconto apparentemente irresistibili si nascondono strategie di marketing studiate più per convincere il consumatore a comprare che per garantirgli un risparmio effettivo. Perché, diciamocelo, non tutto ciò che viene presentato come un affare lo è davvero.

In un mare di offerte, gli squali non mancano

Il 30% degli operatori commerciali online controllati in un’indagine europea ha utilizzato prezzi di riferimento errati per calcolare gli sconti. Il dato arriva dalla Commissione europea, 26 marzo 2026, che ha coordinato controlli sulle pratiche promozionali del Black Friday e del Cyber Monday. Su 314 operatori esaminati, quasi uno su tre non aveva utilizzato correttamente il prezzo di riferimento per determinare la riduzione.

Proseguo raccontandovi un episodio che, a pensarci bene, fa quasi sorridere, se non fosse per quel pizzico di squallore che si nasconde dietro. Nel giugno 2026, l’Antitrust ha multato per 2 milioni di euro un’azienda di arredamento e prodotti per la casa per alcune promozioni accompagnate da conti alla rovescia che, una volta scaduti, ripartivano alle stesse condizioni. Insomma, offerte imperdibili che, a quanto pare, non scadevano mai davvero.

Ma, per fortuna, questo venerdì non è poi così nero. E tra qualche strategia di marketing discutibile e offerte fin troppo allettanti, le occasioni per risparmiare davvero non mancano.

Non tutto il nero vien per nuocere

Perché, a conti fatti, le occasioni di risparmio esistono davvero. Secondo un’analisi di idealo relativa al Black Friday 2025, il 75% dei prodotti monitorati aveva un prezzo inferiore rispetto alla media di ottobre, con una riduzione media del 6,5%. Insomma, qualche buon affare si riesce ancora a portare a casa, a patto di saperlo riconoscere.

E poi c’è il Natale, che sembra ancora lontano ma, quando si parla di regali, arriva sempre prima del previsto. Secondo la Black Friday Survey 2026 di PwC, il 78% degli intervistati ha intenzione di approfittare degli sconti proprio per anticipare gli acquisti natalizi. Una scelta che può rivelarsi intelligente, soprattutto per chi preferisce distribuire le spese anziché ritrovarsi a dicembre con una lunga lista di regali e il portafoglio decisamente più leggero.

Ma il vantaggio più concreto resta forse quello di poter acquistare a un prezzo inferiore qualcosa che avevamo già intenzione di comprare. Che sia uno smartphone, un elettrodomestico o quel prodotto che osserviamo da mesi aspettando il momento giusto, il Black Friday può essere una buona occasione. Purché sia il prezzo a scendere e non la nostra capacità di ragionare davanti a uno sconto.

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