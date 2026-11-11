Politica

Fn attacca il governo: “Esclusi dal confronto sugli allarmi bomba”

Rossano Sasso denuncia la mancata convocazione di Futuro nazionale all'incontro convocato da Meloni con le opposizioni

di Mauro Trieste - 11 Novembre 2026

Polemica alla Camera sulla convocazione delle opposizioni a Palazzo Chigi dopo gli allarmi bomba. A sollevarla è il deputato di Futuro nazionale, Rossano Sasso, che denuncia l’esclusione del suo partito dall’incontro voluto dalla premier Giorgia Meloni. “Futuro nazionale è dispiaciuta per quella che si augura essere stata una svista istituzionale”, ha dichiarato Sasso. “Noi siamo qui, ma non abbiamo ricevuto alcuna convocazione”, ha aggiunto il vannacciano.

Per il parlamentare le ipotesi sono o una dimenticanza “molto sgradevole” su un tema come la sicurezza nazionale, oppure la volontà di considerare Fn fuori dal perimetro parlamentare. Da qui l’affondo finale: “Non vorremmo pensare che qualcuno al governo avesse paura di invitare a un tavolo di confronto un generale della Folgore che sulla sicurezza avrebbe qualcosa da dire”.

Leggi tutte le news di Politica