Economia

Montagna friulana, le donne che restano: un’impresa su quattro porta la loro firma

MALBORGHETTO, LA RETE TRANSFRONTALIERA FEMECOPLUS RIUNISCE 139 IMPRENDITRICI TRA FRIULI E CARINZIA

di Angelica Luna - 26 Novembre 2026

La montagna friulana perde abitanti, ma c’è chi sceglie di restare e di investire. Spesso sono donne: nelle terre alte del Friuli un’impresa su quattro è femminile, una quota superiore alla media regionale. Il dato è emerso venerdì 20 novembre a Palazzo Veneziano di Malborghetto Valbruna, durante l’incontro di FemECoPLUS, la rete che riunisce 139 imprenditrici e libere professioniste tra Carnia, Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale e il distretto carinziano di Hermagor.

I numeri dello spopolamento

Secondo l’indagine del Consiglio sindacale interregionale Friuli Venezia Giulia-Carinzia (Csir) con la Fondazione Corazzin, i 43 comuni montani friulani hanno perso il 14,1% dei residenti tra il 2005 e il 2025 e il 30,8% della popolazione ha 65 anni o più. L’occupazione femminile resta in media 11-12 punti sotto quella maschile, mentre il 67% delle attività guidate da donne è una ditta individuale senza dipendenti. Pesano, ha spiegato la presidente del Csir Mariateresa Bazzaro, mobilità difficile e carichi di cura.

Le storie

A Camporosso Benvenuta Plazzotta guida Dawit, azienda di famiglia con settant’anni di storia e una ventina di collaboratori: “Le difficoltà non sono più difficoltà, ma continue opportunità”, racconta.

A Campolessi di Gemona Clara Cargnelutti ha avviato nel 2022 un’azienda agricola con vacche da latte al pascolo, per tenere in vita il mondo delle piccole stalle. A Nonta di Socchieve l’artista e illustratrice Barbara Picotti, tornata nel borgo nel 1998, ha lavorato per grandi aziende senza mai andarsene.

Il progetto, guidato dalla cooperativa Cramars di Tolmezzo con Verein für Bildung und Lernen e Csir e sostenuto dal programma Interreg VI-A Italia-Österreich 2021-2027, ha presentato un Manifesto bilingue in dieci punti, dal “coraggio” alla “responsabilità generativa”, per far vivere la rete oltre i fondi europei.

Perché restare in montagna non può essere solo un atto di coraggio individuale: servono servizi, trasporti e reti che rendano possibile questa scelta.

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