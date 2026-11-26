Cultura & Spettacolo

Il Collegio 10: i provini e le storie dei concorrenti

di Angelina De Santis - 26 Novembre 2026

Prima ancora di indossare la divisa e fare i conti con la disciplina scolastica, gli aspiranti allievi della decima edizione de Il Collegio devono dimostrare di meritarsi un banco.

Dall’8 dicembre, in esclusiva su RaiPlay, arrivano I Provini, dedicati alle selezioni dei ragazzi che si candidano a vivere un’esperienza scolastica ambientata nel 2006, quando buona parte di loro doveva ancora nascere. Le domande di cultura generale riservano parecchie sorprese, soprattutto quando qualcuno confonde una citazione latina con una formula magica di Harry Potter. Alle prese con quesiti che spaziano dalla matematica alla storia della televisione, i candidati devono anche raccontare qualcosa di sé, dando prova della propria personalità.

Del resto, un buon rendimento scolastico è soltanto uno degli aspetti che rendono interessante la convivenza tra adolescenti così diversi.

Dal 15 dicembre, sempre su RaiPlay, sarà la volta delle Backstories, attraverso le quali il pubblico potrà conoscere più da vicino i ragazzi che hanno superato le selezioni, scoprendo qualcosa della loro vita quotidiana e delle ragioni che li hanno spinti a partecipare al programma. A ospitare la decima stagione sarà l’Istituto comprensivo Milano Spiga, nel cuore del capoluogo lombardo, dove gli allievi sperimenteranno la scuola di vent’anni fa. Una distanza temporale apparentemente breve, ma enorme per una generazione cresciuta con lo smartphone in mano, chiamata a confrontarsi con abitudini scolastiche assai diverse dalle proprie e con un obiettivo comune, quello di conquistare il diploma.

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