Cronaca

Uccide una 24enne, si dà fuoco e si lancia dal “ponte di Lorena”

A un giorno dalla Giornata contro la violenza sulle donne, un nuovo femminicidio

di Giorgio Brescia - 26 Novembre 2026

Ponte Buggianese, 24enne trovata morta: il compagno si uccide sull’A1 sullo stesso ponte del femminicidio di Lorena Isceri. Una tragedia sconvolge la Valdinievole subito dopo la celebrazione della Giornata contro la violenza sulle donne. Una giovane di 24 anni è stata trovata morta nell’abitazione di via Roma a Ponte Buggianese in provincia di Pistoia. Ad ucciderla sarebbe stato il compagno, un cittadino italiano poi fuggito a bordo della propria auto.

Un nuovo femminicidio: cosa è accaduto?

La drammatica sequenza dei fatti si è conclusa sull’Autostrada del Sole. Raggiunto il viadotto Lora a Barberino di Mugello in provincia di Firenze, l’uomo ritenuto responsabile della morte della 24enne si è dato fuoco precipitando nel vuoto dal ponte dopo aver incendiato anche la vettura.

Perché il luogo del suicidio riapre una ferita recentissima?

Il viadotto Lora è lo stesso punto dell’A1 in cui lo scorso 3 settembre si consumò un altro femminicidio. Lorena Isceri, 45 anni, fu sequestrata e gettata nel vuoto dall’ex compagno Federico Vella, anch’egli poi suicidatosi dallo stesso

L’intervento della Polizia Stradale sull’A1 ha causato pesanti ripercussioni sul traffico autostradale. Gli inquirenti lavorano per ricostruire l’esatta dinamica del nuovo delitto.