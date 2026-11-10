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Andrea Mountbatten-Windsor. il principe decaduto che faceva il palazzinaro a Windsor

di Nicola Santini - 10 Novembre 2026

Quando si pensa di aver raschiato il fondo del barile delle disavventure di Andrea Mountbatten-Windsor, ecco che dal sottosuolo di Buckingham Palace spunta una cantina ancora da esplorare.

L’ex principe, privato dei titoli e ormai trattato a corte come un parente imbarazzante da sistemare al tavolo più lontano durante i matrimoni, aveva scoperto un modo ingegnoso per arrotondare. Affittava le dépendance di Royal Lodge, la sontuosa residenza di Windsor nella quale ha trascorso oltre vent’anni. A scoperchiare il vaso è stata una commissione parlamentare britannica, che ha esaminato le condizioni del contratto stipulato nel 2003.

Tra la fine del 2021 e l’anno successivo, Andrea avrebbe incassato poco più di duemila sterline mensili, circa 2.300 euro, affittando contemporaneamente tre cottage della tenuta. Una miseria, considerando l’indirizzo e il rango del proprietario di casa. Praticamente due spicci per un Windsor, che avrebbe potuto guadagnare altrettanto vendendo qualche servizio di porcellana dimenticato in credenza. Peraltro, si trattava di incassi lordi e di affitti inferiori ai prezzi di mercato.

Insomma, persino come palazzinaro Sua Altezza mostrava un talento piuttosto modesto. Il particolare più gustoso riguarda il contratto, che gli consentiva di subaffittare tre degli otto cottage e trattenere gli incassi. Tutto regolare, almeno sulla carta. Una concessione che rende la faccenda legittima dal punto di vista contrattuale e assai indigesta da quello dell’opportunità. Del resto, Royal Lodge rappresentava già un privilegio considerevole, con condizioni economiche eccezionalmente favorevoli per una dimora principesca.

E mentre Andrea continuava a collezionare scandali con una dedizione degna di un riconoscimento alla carriera, qualcuno pagava regolarmente l’affitto per abitare a pochi passi da lui. Un tempo figlio prediletto della regina Elisabetta, Andrea aveva ben altre frequentazioni rispetto agli inquilini dei cottage. Poi è arrivato il caso Epstein, con tutto quello che ne è seguito, e il fratello di Carlo III è stato progressivamente escluso dalla vita pubblica della monarchia. Adesso anche Royal Lodge appartiene al passato. Andrea ha lasciato la residenza e la vicenda degli affitti ha offerto ai parlamentari un’altra occasione per interrogarsi sui privilegi della famiglia reale.

Resta da chiarire quanto abbia incassato complessivamente nel corso degli anni, considerando che uno dei cottage risultava affittato da molto tempo. Chissà che cosa avrebbe detto Elisabetta, così indulgente con il suo Andrea. Forse avrebbe trovato sconveniente che un Windsor si occupasse di locazioni immobiliari. O forse, davanti a quei miseri 2.300 euro mensili, gli avrebbe semplicemente consigliato di aumentare il canone. Perché finire sulle pagine dei giornali come palazzinaro, dopo essere stati protagonisti di scandali internazionali, è già abbastanza umiliante. Scoprire di averlo fatto per due spicci aggiunge alla faccenda un tocco di irresistibile tirchieria aristocratica.

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