Economia

Pensioni, in trent’anni il potere d’acquisto è calato di un terzo

Le proiezioni degli analisti: nel 2028 il valore reale sarà diminuito di circa il 40 per cento

di Alida Germani - 10 Novembre 2026

Come se non bastasse il carovita dovuto alla crisi energetica, l’assegno delle pensioni perde valore: in trent’anni il potere d’acquisto è diminuito di circa un terzo. E questo calo è destinato a proseguire.

Infatti, con i nuovi coefficienti di trasformazione in vigore nel 2027 e nel 2028, e un’inflazione ipotizzata al 3,2% annuo, la perdita rispetto al 1996 potrebbe avvicinarsi al 40 per cento. Il paradosso è che il montante contributivo (ossia il capitale previdenziale complessivo accumulato da un lavoratore nel corso della propria vita lavorativa) cresce, ma la rendita che ne deriva si fa sempre più “leggera”.

I numeri

Facciamo un esempio, nel periodo 1996-2009 per un lavoratore con 400 mila euro di contributi rivalutati e pensionamento a 67 anni, l’assegno annuo, espresso in valore reale, era pari a 33.801 euro.

Nel biennio 2025-2026 è sceso a 23.329 euro, il 31 per cento in meno. La proiezione degli analisti poi indica 21.372 euro nel 2027 e 20.709 nel 2028. Il divario rispetto al valore iniziale salirebbe così, rispettivamente, a oltre il 36 per cento in meno e, come detto, a circa il 39 per cento in meno. Insomma, tra i pensionati di ieri, quelli di oggi e quelli di domani, la distanza reale supera i diecimila euro, ogni anno.

Altro dato interessante, nel periodo esaminato, la rivalutazione ha superato l’aumento del costo della vita: cento euro di contributi versati nel 1996 sono diventati 231 euro a fine 2026, mentre per conservare lo stesso potere d’acquisto ne sarebbero bastati circa 181. Ma attenzione questo risultato però non si traduce in una pensione più alta.

La pensione sempre più povera

A incidere è il coefficiente, che converte il capitale in una rendita annuale e riflette anche l’allungamento della vita attesa. Il dato che emerge è chiaro: nel sistema contributivo non basta accumulare capitale. Se i parametri di conversione riducono l’assegno e i prezzi ne erodono il valore, il montante può pure aumentare, la pensione diventa comunque sempre più povera.

In questo scenario non è una buona notizia che dopo otto anni di stabilità dei requisiti per il pensionamento, dal prossimo anno scatterà il primo di due aumenti programmati di età e, in alcuni casi, anche dei contributi per mettersi a riposo: un mese dal 1° gennaio 2027 e altri due dal 1° gennaio 2028.

L’innalzamento è l’effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Chi si metterà in pensione dall’anno prossimo dovrà per l’appunto attendersi una pensione d’importo più basso, rispetto a quanto è stato riconosciuto a chi si è pensionato fino a oggi.

La riduzione dell’assegno di pensione è conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, dei nuovi “coefficienti di trasformazione” del montante contributivo relativi al biennio 2027/2028.

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