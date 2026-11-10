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Nvidia, gli azionisti fanno causa al Ceo Huang per frode

Trump: "So che sta indagando l'Fbi", Pechino respinge ogni accusa di spionaggio

di Paolo Diacono - 10 Novembre 2026

Un gruppo di azionisti ha deciso di trascinare il Ceo di Nvidia in tribunale per frode. La causa legale è stata intentata, come riporta Reuters, da alcuni stakeholders dell’azienda di semiconduttori. Ed è stata presentata di fronte ai giudici del tribunale federale di San José in California. L’accusa a Huang è di frode e afferisce alla spy story che lo ha visto coinvolto. Le accuse, infatti, vogliono fare chiarezza su cosa sia successo tra Stati Uniti e Singapore, sui rapporti tra il Ceo e Alice Huang, la donna con cui avrebbe avuto una relazione e che poi si sarebbe “scoperta” una presunta spia cinese.

Nvidia, gli azionisti fanno causa a Huang per frode

La questione sollevata dagli azionisti esula, ma non prescinde, dalle vicende e i dubbi legati alla sicurezza nazionale. Il dubbio è legato alle prospettive commerciali. Ed è per questo che l’azione legale punta a ottenere un risarcimento che non è stato meglio specificato né quantificato ma che potrebbe essere importante. Saranno, dunque, i giudici della California a dover decidere in merito alla causa promossa dagli azionisti Nvidia. Ma il caso si allarga.

Trump: “So che indaga l’Fbi”

Il presidente americano Donald Trump rimane ultra-garantista su Jensen Huang. E ha riferito ai giornalisti di sapere che l’Fbi sta indagando sulle accuse e su cosa sia davvero accaduto tra Nvidia e la società cliente di Megaspeed, di cui Alice Huang sarebbe tra gli azionisti di maggioranza. Da Pechino, però, ogni accusa viene sdegnosamente rispedita al mittente. “La cosiddetta narrativa sullo spionaggio cinese è pura accusa infondata, calunnia e diffamazione”, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun.

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