Pistoia si fa “città spugna” contro il climate change
Sul territorio, le sperimentazioni regionali con algoritmi di Ai, capaci di elaborare i dati dei pluviometri e prevedere i picchi di piena con 6 ore di anticipo
Fronteggiare l’avanzante crisi climatica unendo opere infrastrutturali innovative e tecnologia all’avanguardia. Questa la strategia al centro dell’intesa siglata tra enti locali e il locale Comitato di Cittadinanza a Pistoia.
Il progetto simbolo
L’iniziativa nasce in località Bottegone dove un giardino pubblico diventerà una cassa di espansione. Accoglierà temporaneamente le piene del fosso Ombroncello, riducendo allagamenti e ristagni.
Un tassello concreto della visione di “città-spugna” promossa dal Consorzio di bonifica Medio Valdarno. Determinante, il sostegno di oltre 3,5 milioni di euro di finanziamenti regionali per il riassetto del reticolo minore.
“È la concreta dimostrazione del principio di cittadinanza responsabile che supera la sindrome Nimby”, sottolinea Francesco Vincenzi, presidente Anbi.
Il territorio
Ma l’adattamento del territorio pistoiese non passa solo dall’ingegneria verde. Sul fronte tecnologico, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha sviluppato un modello di gemello digitale. Integra telecontrollo, sensori IoT sul campo e gestione avanzata degli asset per monitorare in tempo reale le opere idrauliche.
A questo si affiancano le sperimentazioni regionali con algoritmi di Ai, capaci di elaborare i dati dei pluviometri e prevedere i picchi di piena con 6 ore di anticipo. Dati in tempo reale e parchi-spugna per guidare la Piana Pistoiese alla resilienza geologica.
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