Esteri

Il caso Nvidia: il Board indaga su Jensen Huang dopo l’ammissione della relazione con una presunta spia cinese

Sotto la lente dell’intelligence i flussi di chip verso la società di Singapore legata a Pechino

di Cinzia Rolli - 10 Novembre 2026

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha avviato un’indagine indipendente sul CEO Jensen Huanga seguito dello scandalo scoppiato l’8 novembre. Huang ha ammesso pubblicamente in un’e-mail aziendale di aver avuto una relazione extraconiugale. La donna coinvolta è sospettata dall’intelligence statunitense di essere una spia per conto del governo di Pechino.

Jensen Huang ha inviato un comunicato ufficiale a tutto lo staff di Nvidia dichiarando: “Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli, non ci sono scuse per quello che ho fatto. Mi dispiace profondamente”.

La donna coinvolta si chiama Alice Huang ma non vi è alcun legame di parentela con il CEO. Si tratta di una cittadina cinese e manager di Megaspeed International, una società con sede a Singapore specializzata in data center e infrastrutture cloud, che risulta essere un importante cliente di Nvidia.

I sospetti di spionaggio dell’intelligence USA

Le agenzie federali avevano messo sotto osservazione la Megaspeed International già a partire dal 2024, sotto l’amministrazione Biden, sospettandola di fare da canale secondario per aggirare le restrizioni sulle esportazioni e contrabbandare chip avanzati per l’intelligenza artificiale verso la Cina.

Secondo i rapporti statunitensi, il presidente Donald Trump era stato informato riservatamente dai servizi segreti già nel 2025 circa le relazioni personali intercorrenti tra il CEO e la donna, ma la sorveglianza federale era rimasta attiva e coperta per non compromettere il monitoraggio dei flussi tecnologici.

La reazione del Congresso è stata immediata. I presidenti repubblicani di tre comitati della Camera dei Rappresentanti, Affari Esteri, Intelligence e Commissione sulla Cina, hanno già inviato una richiesta formale a Jensen Huang affinché si presenti il 18 novembre per un’audizione a porte chiuse. Parallelamente, esponenti democratici come la senatrice Elizabeth Warren hanno chiesto risposte urgenti al board di Nvidia in merito alle tutele contro lo spionaggio industriale straniero.

La reazione di Trump

Interpellato dai giornalisti sulla vicenda, il presidente Trump ha commentato pubblicamente difendendo la figura del CEO di Nvidia: “Non ci ho parlato, ma è una brava persona che ha fatto un lavoro fantastico per il nostro Paese”.

Le agenzie di sicurezza come l’FBI evidenziano da tempo come i massimi dirigenti della Silicon Valley e i membri del PCAST (President’s Council of Advisors on Science and Technology) siano considerati obiettivi ad altissima priorità dai servizi segreti stranieri, in particolare cinesi e russi. L’obiettivo non è sempre il furto diretto di codici, ma ottenere accesso ravvicinato per comprendere le politiche regolatorie degli Stati Uniti, le catene di approvvigionamento e i punti deboli dei leader.

Un fenomeno ricorrente

Negli Stati Uniti il fenomeno ha già colpito la politica e il settore tecnologico. Casi noti come quello di Christine Fang, presunta spia cinese che tra il 2011 e il 2015 prese di mira importanti esponenti politici locali e nazionali emergenti in California, dimostrano come il reclutamento e l’avvicinamento interpersonale siano strumenti sistematici utilizzati per raccogliere informazioni di una certa influenza prima ancora che segreti industriali.

La vicenda accende i riflettori sul “fattore umano”, confermandolo come la fessura più imprevedibile nella sicurezza della filiera tecnologica americana.

Il comitato indipendente di Nvidia ha davanti a sé una sfida cruciale per il futuro dell’IA: garantire la trasparenza dei passati canali commerciali in Asia; rassicurare i mercati sulla totale protezione dei segreti industriali; dimostrare la resilienza del colosso dei chip di fronte alle aggressive strategie di intelligence globale.

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