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Famiglia di migranti rifiuta una casa gratis da 90 metri quadri con giardino a Falzes

L'incredibile caso fa discutere l’intera comunità. Famiglia togolese rifiuta l’offerta e chiede una casa più grande, 5 comodi posti letto non bastano.

di Marzio Amoroso - 10 Novembre 2026

Un immobile ristrutturato, 90 metri quadri calpestabili, giardino privato e posizione centrale. Qualsiasi cittadino o lavoratore con uno stipendio normale pagherebbe a caro prezzo un’abitazione con queste caratteristiche. In una località turistica rinomata come Falzes, un appartamento simile sul mercato privato dell’affitto ha un valore commerciale che sfiora tranquillamente i 1500 euro al mese. Eppure, di fronte a un’offerta del genere a costo zero, c’è chi ha deciso di girarsi dall’altra parte e dire un no fermo e clamoroso.

La vicenda che riapre il dibattito sull’accoglienza

La storia riguarda un nucleo familiare di 5 persone originario del Togo. La famiglia è stata accompagnata presso la struttura destinata al programma di inserimento territoriale per prendere possesso del locale. Una volta arrivati sul posto, i richiedenti non sono nemmeno entrati all’interno dell’immobile per sistemare i propri bagagli. Hanno preferito rifiutare immediatamente la sistemazione assegnata senza concedere alcun margine di trattativa. Una scelta spiazzante che ha provocato profonda indignazione nella comunità locale e tra gli amministratori del territorio.

Le ragioni di un no che lascia tutti a bocca asciutta

La motivazione alla base del rifiuto risiede nelle pretese dello stesso gruppo familiare. I genitori hanno dichiarato che la struttura non era abbastanza grande per le loro esigenze future. Pretendevano infatti un’abitazione con almeno 8 posti letto complessivi. L’intenzione dichiarata era quella di fare spazio ad altri tre figli maggiorenni attualmente residenti all’estero. Una richiesta del tutto fuori scala rispetto alle norme vigenti sul ricongiungimento familiare, soprattutto per figli già adulti. La casa era perfettamente dimensionata e pronta per ospitare cinque persone in totale comfort.

La reazione del Comune e il ritiro della struttura

La risposta delle istituzioni locali è stata immediata e categorica. Il primo cittadino e la giunta comunale hanno espresso fortissimo disappunto per l’accaduto. L’amministrazione ha votato una delibera per ritirare la casa dal circuito dell’assistenza straordinaria. Molti cittadini faticano a trovare appartamenti a prezzi accessibili in zona. Risulta quindi inaccettabile sprecare risorse pubbliche di alto valore di fronte a pretese del genere. Episodi simili rischiano di incrinare la fiducia dei cittadini nel sistema di solidarietà sociale.

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