Economia

Rapporto Svimez: corre il Pil ma al Sud restano tanti problemi

L'occupazione cresce ma i giovani continuano a fuggire

di Maria Graziosi - 10 Novembre 2026

Arriva il nuovo rapporto Svimez. Ed emerge ora che il Sud continua a crescere più di tutti: in quattro anni il Pil del Mezzogiorno è salito cumulativamente del 9,5% a fronte del 6,6 per cento del Centro Nord e del 7,2% nazionale. Pure il 2025, un anno in chiaroscuro per tutti, ha visto il Sud correre rispetto al resto dell’Italia. Il Pil meridionale è aumentato dello 0,7% a fronte dello 0,5% del resto del Paese. Ciò è accaduto grazie all’aumento degli investimenti (+24,4% rispetto al +17,1% degli altri) che hanno interessato innanzitutto le costruzioni (+33%).

Rapporto Svimez, i dati 2025

Salgono i consumi, sale il Pil ma i consumi non corrono e il Mezzogiorno resta al palo. E ben al di sotto del resto d’Italia. Già perché la spesa in consumi è salita solo del 7,6 per cento rispetto al 9,9 per cento che si è registrato al Centro-Nord. A dare uno sprint all’economia meridionale, secondo quanto si legge nel Rapporto Svimez, sono stati il Pnrr e il Superbonus. Ora però che queste misure sono agli sgoccioli, specialmente il primo, si inizia a porre un problema serio.

L’occupazione sale

Al Sud, secondo il rapporto Svimez, cresce pure l’occupazione. Si registrano 643mila occupati in più rispetto al 2021. C’è un problema: solo 70mila sono gli under 35. Inoltre rimane il nodo dei lavoratori poveri. Sarebbero, in tutto il Mezzogiorno, ben 1,2 milioni di persone. In pratica, un lavoratore povero su due risiede ed è occupato proprio nel Meridione. Fatto, questo, che pone il tema dei salari bassi e di una crescita reale che stenta a decollare. Il tasso di occupazione femminile (20-64 anni) resta al di sotto di ogni altro indicatore attestando al 40,7%, contro il 58% dell’Italia e il 71,3% dell’Ue.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA