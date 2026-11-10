Cronaca

Matera, pusher minorenni protetti dai genitori

Gli episodi al vaglio delle Procure che conducono l'inchiesta

di Dave Hill Cirio - 10 Novembre 2026

Un’inchiesta della Dda e della Procura per i Minorenni di Potenza su un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti in provincia di Matera ha portato all’esecuzione di 13 misure cautelari da parte dei carabinieri: otto maggiorenni arrestati e cinque minorenni collocati in comunità. Un ulteriore indagato è stato arrestato in flagranza durante le perquisizioni.

Pusher minorenni protetti dai genitori

Le indagini hanno documentato singolari condotte di copertura da parte dei familiari. In un caso, una madre avrebbe custodito la droga del figlio e recuperato di notte il borsello con l’incasso per sottrarlo ai controlli.

Il padre di un altro minorenne, arrestato dopo il sequestro in casa di oltre 250 grammi di hashish custoditi per conto del gruppo. Aveva ostacolato i rilievi degli investigatori utilizzando un cane di grossa taglia contro i militari.

Le implicazioni

Le condotte di favoreggiamento genitoriale rilevate integrano i presupposti dell’articolo 330 del Codice Civile per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Il coordinamento operativo tra Procure ordinarie e minorili potranno prevedere l’allontanamento dei minori dai nuclei devianti e l’inserimento in percorsi di recupero assistiti dai servizi territoriali.