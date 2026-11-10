Sinner: “Faccio di tutto per tornare presto”
Tra sessioni di riabilitazione e visite specialistiche, Sinner accelera i tempi sotto la guida dei propri preparatori
Sorriso prudente, determinazione intatta. Jannik Sinner rompe il silenzio a Milano in occasione dell’evento “Be like Sinner”, promosso da Allianz Italia. Rassicura l’ambiente e traccia la rotta per il rientro, dopo mesi complessi segnati dall’infortunio al ginocchio che dall’estate lo tiene lontano dal campo.
Sinner, obiettivo “tornare presto”
«Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli. L’obiettivo è tornare il più presto possibile», ha dichiarato l’azzurro.
Il problema fisico
I fatti risalgono all’estate, acuiti dopo il trionfo a Wimbledon. L’infiammazione al tendine ha spinto il fuoriclasse e il suo team a una scelta sofferta ma strategica.
Quindi, lo stop alla stagione 2026 rinunciando agli US Open, ai tornei asiatici e a tutti gli appuntamenti autunnali, tra cui le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis.
Una decisione guidata dalla volontà di evitare l’intervento chirurgico, puntando su una terapia conservativa per tutelare la carriera a lungo termine.
Tra sessioni di riabilitazione e visite specialistiche, Sinner accelera i tempi sotto la guida dei propri preparatori.
Il traguardo prefissato è ormai chiaro: ritrovare la condizione ideale in vista del primo Slam del 2027 in Australia. Una corsa contro il tempo per riprendersi il posto che gli spetta ai vertici del tennis mondiale.
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