Cronaca

Assalto a un portavalori a Cerignola, commando armato blocca la strada con veicoli in fiamme

Rapina spettacolare tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia. Una decina di banditi incappucciati ha preso di mira un blindato Battistolli, utilizzando esplosivi e strumenti da taglio. Ancora incerto il bottino

di Lino Sasso - 10 Novembre 2026

Un assalto a un portavalori sulla Statale 16, tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, è stato messo a segno questa mattina da un commando composto da una decina di uomini armati e con il volto coperto. Nel mirino dei rapinatori è finito un furgone blindato della società Battistolli, costretto a fermarsi dopo che i banditi hanno trasformato la carreggiata in una vera e propria trappola, incendiando alcuni veicoli per bloccare la circolazione.

L’azione, secondo le prime informazioni, sarebbe stata pianificata nei minimi dettagli. Un’organizzazione impeccabile che ha consentito al gruppo di mettere in atto un’operazione particolarmente violenta e pericolosa lungo una delle principali arterie stradali della Puglia.

La banda avrebbe agito utilizzando diversi veicoli. Alcuni di questi sono stati dati alle fiamme e posizionati sulla carreggiata per creare una sorta di barriera con l’obiettivo di fermare il traffico. Una strategia messa a punto per impedire al portavalori di proseguire la marcia e ostacolare il passaggio degli altri automobilisti.

In pochi istanti, il tratto di strada tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia si è trasformato nello scenario di un assalto armato, con il traffico paralizzato e il blindato della Battistolli bloccato lungo la strada.

I componenti del commando hanno quindi raggiunto il portavalori nel tentativo di impossessarsi del denaro trasportato.

Esplosivi e strumenti da taglio per aprire il blindato

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori avrebbero utilizzato strumenti da taglio ed esplosivi per cercare di forzare il compartimento blindato del mezzo e appropriarsi del suo contenuto.

Una modalità operativa non nuova in quella zona. Le modalità dell’azione lasciano infatti ipotizzare una preparazione accurata dell’assalto e dalla scelta del punto in cui bloccare il portavalori. Anche l’impiego di attrezzature specifiche per tentare di superare i sistemi di protezione fanno supporre che il collo sia stato meticolosamente pianificato.

Resta tuttavia da accertare se il commando sia riuscito ad aprire il vano blindato e a impossessarsi del contenuto. Al momento non è confermato che la rapina abbia fruttato un bottino, né sono disponibili informazioni certe sull’eventuale somma sottratta.