Attualità

Amori a quattro zampe: il Fisco ci prende in giro?

Un meccanismo di calcolo spietato sulle spese veterinarie di milioni di italiani

di Daniel Walker - 16 Novembre 2026

Nelle case degli italiani vivono oltre 50 milioni di animali da compagnia, presenti ormai in più della metà delle famiglie e il Fisco cosa fa? Per cani e gatti non si bada a spese: tra nutrizione, visite periodiche, esami diagnostici e clinica d’urgenza, il conto per un singolo pet può superare facilmente i 1.000 euro all’anno. Un giro d’affari complessivo che in Italia muoverebbe l’imponente cifra di 5,3 miliardi di euro.

Cinquanta milioni di animali domestici, il Fisco si gira dall’altra parte?

Quando però si compila la dichiarazione dei redditi, l’affetto verso i nostri compagni a quattro zampe urta contro il muro della burocrazia fiscale. Nel Modello 730 la legge concede formalmente una detrazione Irpef del 19% sulle spese veterinarie.

Sembrerebbe un sostegno reale, ma il meccanismo del calcolo è spietato. I primi 129,11 euro di spesa restano interamente a carico del contribuente a causa della franchigia. E la soglia massima ammissibile viene bloccata a soli 550 euro.

Calcolatrice alla mano, quanto scarichiamo?

La quota di spesa effettivamente agevolabile è di appena 420,89 euro. Applicando il 19%, lo sconto massimo che lo Stato ci “restituisce” si ferma esattamente a 79,97 euro.

Poco importa se in casa si accudiscono due cani o un gatto con patologie croniche. Questo tetto risibile di 80 euro vale per l’intero codice fiscale e non per ciascun animale.

Una velata ironia di Stato che riconosce i pet come membri della famiglia, ma continua a trattare la loro salute come un lusso privato.