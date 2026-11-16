Cronaca

Maxi traffico di droga tra Spagna e Roma: 18 arresti, sequestrata cocaina per 38 milioni di euro

Operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Dda di Roma. Smantellate tre organizzazioni che rifornivano la Capitale

di Enzo Ricci - 16 Novembre 2026

Cocaina, hashish e marijuana acquistate all’estero, soprattutto in Spagna, e distribuite nelle principali piazze di spaccio di Roma. È questo il sistema criminale ricostruito dagli investigatori del Gico della Guardia di Finanza, che su delega della Direzione distrettuale antimafia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e autoriciclaggio. L’inchiesta coinvolge complessivamente 27 soggetti. Nove erano già stati arrestati in flagranza durante le indagini, mentre per un ulteriore indagato la decisione del gip è stata rinviata dopo l’interrogatorio preventivo.

Dalla Spagna alla Capitale: il ruolo dei latitanti

Secondo quanto emerso dall’indagine, tra il 2022 e il 2024 almeno tre organizzazioni criminali avrebbero gestito un imponente traffico internazionale di droga destinato principalmente al mercato romano e al litorale pontino. I primi due gruppi sarebbero stati diretti dalla Spagna da due narcotrafficanti italiani che si erano rifugiati nella penisola iberica per sottrarsi a precedenti misure cautelari emesse nell’ambito di altre inchieste sul narcotraffico. Entrambi erano stati inseriti, dal febbraio 2024, nell’elenco dei “100 latitanti più pericolosi”. Uno dei due è stato arrestato nel luglio 2024 all’aeroporto El Prat di Barcellona, mentre il secondo è stato fermato nel giugno 2026 dai finanzieri del Gico all’aeroporto di Fiumicino dopo l’estradizione dalla Spagna.

Le organizzazioni disponevano di una struttura articolata. La droga veniva trasportata attraverso autoarticolati e veicoli dotati di doppifondi, quindi stoccata in abitazioni, garage e cantine prima della lavorazione e della successiva distribuzione. Le basi operative erano localizzate in diversi quartieri della Capitale, tra cui Magliana, Trullo, San Basilio, Pietralata, Annibaliano e Primavalle, oltre che nell’area pontina.

La “cocaina rosa” e il riciclaggio del denaro

Nel corso delle attività investigative è emerso anche un terzo gruppo criminale guidato da un broker romano, specializzato nell’approvvigionamento e nella distribuzione della cosiddetta “Tusi”, nota come “cocaina rosa”. La sostanza, reperita attraverso canali internazionali collegati a cittadini colombiani, veniva venduta nei circuiti della movida a prezzi compresi tra 300 e 400 euro al grammo. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito parte dei flussi finanziari generati dal traffico di droga. Sarebbero stati movimentati circa un milione di euro in contanti, di cui oltre mezzo milione affidato a cittadini cinesi attivi nel quartiere Esquilino di Roma. Il denaro veniva trasferito all’estero attraverso il sistema clandestino denominato “Fei Ch’ien”, letteralmente “denaro volante”, utilizzato dalle organizzazioni criminali transnazionali per ripulire e reinvestire i proventi illeciti.

Il bilancio dell’operazione è imponente. Nove gli arresti in flagranza e oltre 1.135 chilogrammi tra cocaina, hashish e marijuana sequestrati, con un valore stimato sul mercato dello spaccio superiore ai 38 milioni di euro. Un colpo significativo a una delle principali filiere del narcotraffico che rifornivano la Capitale.

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