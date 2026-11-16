Cronaca

Roma: tunisino aggredisce due persone con un machete per strada a Tor Pignattara

Il giovane è stato trovato nelle vicinanze del luogo in cui si è verificata l'aggressione

di Enzo Ricci - 16 Novembre 2026

Nella tarda serata di ieri due persone di origini marocchine sono state aggredite a colpi di machete in strada a Tor Pignattara, a Roma. La Polizia di Stato è intervenuta a via Galeazzo Alessi intorno alle 20 quando un tunisino di 25 anni ha aggredito i due marocchini con un machete. Il giovane è stato trovato nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato l’episodio di efferata violenza. L’uomo si trova in stato di fermo.

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