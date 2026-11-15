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Ucraina, Mosca avverte l’Europa: “Senza un accordo la Russia userà la forza”

Il presidente ucraino Zelensky risponde su X: “L'Europa sia forte e costringa Mosca a porre fine a questa guerra”

di Flavia Romani - 15 Novembre 2026

Dal Cremlino arriva un nuovo avvertimento all’Europa: la Russia “potrebbe ricorrere alla forza” per raggiungere i propri obiettivi se non ci saranno prospettive concrete di accordo con i Paesi europei.

A dichiararlo è stato Dmitry Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin, in dichiarazioni riportate dall’agenzia Tass. Secondo Peskov, se l’Unione europea non intende perseguire la pace, diventa inutile discutere sia di una soluzione al conflitto in Ucraina sia di un nuovo assetto della sicurezza continentale. Il portavoce ha inoltre accusato i governi europei di essere “troppo divisi” per riuscire a prendere decisioni tempestive, “rallentando così ogni possibile iniziativa diplomatica”.

La Russia avverte l’Europa: stessi obiettivi del 2024

Sulla stessa linea il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. La posizione negoziale di Mosca continuerà a essere orientata al raggiungimento degli obiettivi dell'”operazione militare speciale”, come il Cremlino definisce l’invasione dell’Ucraina. Obiettivi che, ha ricordato, Putin aveva già illustrato nel giugno 2024 e che non sarebbero cambiati. In quell’occasione il presidente russo aveva subordinato l’avvio dei negoziati al ritiro delle forze ucraine da Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson e alla rinuncia di Kiev all’ingresso nella Nato. Una proposta respinta da Volodymyr Zelensky e dagli alleati occidentali.

Lavrov ha anche ironizzato sulla volontà europea di partecipare alle trattative, sostenendo che i governi dell’Ue si sarebbero accorti che “il treno sta partendo” e vorrebbero salire “sull’ultimo vagone”. Peskov ha intanto ribadito che qualsiasi soluzione alla guerra dovrà essere collegata a una nuova architettura di sicurezza per l’intero continente.

La guerra in Ucraina prosegue

Sul terreno, intanto, proseguono gli attacchi. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver intercettato e abbattuto 533 droni ucraini tra la sera del 14 novembre e la mattina del 15, in diverse regioni del Paese e sul Mar Nero e d’Azov. In Tatarstan, un incendio avrebbe interessato il complesso petrolchimico Nizhnekamskneftekhim dopo un attacco con velivoli senza pilota.

Da Kiev arriva invece la notizia di 132 droni russi lanciati durante la notte, 106 dei quali sarebbero stati neutralizzati dalle difese aeree. Gli attacchi hanno raggiunto venti località. A Chernomorsk, nella regione di Odessa, sei persone sono rimaste ferite e sono state danneggiate infrastrutture energetiche, edifici e abitazioni.

La risposta di Zelensky: “L’Europa sia forte e costringa Mosca a porre fine a questa guerra”

“Con la sua guerra contro l’Ucraina, la Russia rivela il modo in cui considera realmente la vita umana, le altre nazioni e, più in generale, ogni forma di regola. La Russia rispetta solo la forza; è proprio per questo motivo che una posizione di forza è indispensabile per costringere la Russia a porre fine a questa guerra. Se l’Europa non è forte, tutto ciò che le è caro andrà perduto. Non dobbiamo permettere che accada”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“E possiamo evitarlo – integrando l’Ucraina in Europa e rafforzando l’Europa stessa, unendo la forza dell’Europa a quella dell’Ucraina. La pace arriva quando l’unità di coloro che la difendono non lascia alcuna possibilità alla guerra. Questo è il nostro obiettivo”, conclude Zelensky.