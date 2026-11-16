Politica

L’inchiesta sui libri di Vannacci? “Buffonate” VIDEO

La sarcastica ed ennesima replica del generale ai dubbi sollevati sui suoi volumi

di Angelo Vitale - 16 Novembre 2026

Piazzapulita e il caso Vannacci: l’inchiesta sui libri e il botta e risposta. La vicenda legata alla vendita dei libri del generale — a partire dal caso editoriale auto-prodotto Il mondo al contrario — nuovamente al centro di un acceso dibattito mediatico.

Cosa rivela Piazza Pulita?

La trasmissione Piazzapulita su La7, condotta da Corrado Formigli, ha dedicato diversi approfondimenti e servizi d’inchiesta ai volumi di vendita, ai proventi delle royalties e agli interrogativi sollevati sulle verifiche amministrative e contabili.

Nel corso dei servizi e dei serrati confronti in studio, la redazione del programma ha incalzato l’eurodeputato puntando i riflettori sulla trasparenza della gestione finanziaria, sui rimborsi e sulle modalità di distribuzione del libro.

Cosa risponde il generale?

La replica del generale, perentoria. Vannacci ha respinto ogni sospetto di irregolarità, bollando le ricostruzioni televisive come attacchi di natura politica-

«L’inchiesta di Formigli sui miei libri è basata solo su chiacchiere senza alcuna prova», ha dichiarato.

E ha aggiunto: «Non ho nulla da nascondere, le vendite sono trasparenti e rispondo solo di fatti concreti, non di costruzioni mediatiche». Una vicenda che non finisce qui, considerati i ricorrenti attacchi che continuano ad arrivargli.