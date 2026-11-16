Politica

Il dossier “Centemero – Consob” in Parlamento: come finirà?

Le abituali polemiche delle opposizioni, solo a bassa intensità i malumori in maggioranza

di Angelo Vitale - 16 Novembre 2026

Giulio Centemero

Entra nel vivo l’iter parlamentare per la designazione di Giulio Centemero a commissario della Consob. Il percorso istituzionale prevede l’audizione congiunta presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato, seguita dal voto sui pareri consultivi. Successivamente, l’iter dovrà concludersi con la deliberazione finale del Consiglio dei Ministri, l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica e le formali dimissioni di Centemero da deputato per rimuovere ogni incompatibilità.

Centemero in Consob? Ne discute il Parlamento

Sul profilo del candidato la maggioranza punta sulle competenze tecniche. Centemero vanta un’articolata esperienza come capogruppo della Lega in Commissione Finanze ed è stimato per la sua solida preparazione sui mercati finanziari.

L’operazione, tuttavia, accende il dibattito politico. Per le opposizioni, che richiamano anche la contestata indicazione di Nuccio Altieri all’Anac, si tratta di una lottizzazione delle Authority.

Le reazioni, dentro e fuori i corridoi?

Angelo Bonelli di Avs e i parlamentari M5S Cafiero De Raho e Lopreiato denunciano il rischio di commistione e la lesione della terzietà dell’organo di vigilanza.

Accanto al confronto con le minoranze, nei corridoi di Fratelli d’Italia e Forza Italia si avvertono malumori a bassa intensità.

Gli alleati ricordano il precedente di maggio, quando Forza Italia pose il veto sulla candidatura del leghista Federico Freni alla presidenza Consob, poi affidata al tecnico Guido Stazi.

La casella da commissario assegnata a Centemero riaccende così la ricorrente questione di opportunità sull’eccessiva politicizzazione delle Authority.

Una vicenda che la premier Meloni intende comunque blindare senza scomposizioni, rivendicandola come una legittima prerogativa dell’esecutivo pur di tutelare la tenuta della coalizione.