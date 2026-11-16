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Economia

Zelensky: “Distrutto il 55% della raffinazione russa”

Raffica di attacchi coi droni da Kiev sui siti industriali e produttivi russi

di Cristiana Flaminio -

Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze armate ucraine hanno “distrutto il 55 per cento della raffinazione russa”. Grazie, come riporta il Kyiv Independent, alle azioni portate a termine dai droni a lungo raggio. Il presidente dell’Ucraina ha affermato, citando un rapporto firmato dal generale Mykhailo Drapatyi, che le azioni militari hanno consentito a Kiev di dimezzare la capacità di raffinazione russa dei prodotto petroliferi.

Zelensky: “Distrutto il 55% della raffinazione russa”

Il presidente Zelensky ha affermato: “Complessivamente, abbiamo già neutralizzato oltre il 55% della capacità di raffinazione petrolifera russa. Questa è una risposta adeguata al rifiuto della Russia di allentare la tensione e ai suoi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche”. Solo nei giorni scorsi, l’ultimo e importante attacco portato a termine ai danni della raffineria di Volgograd situata a 2.500 chilometri dal confine con l’Ucraina.

Gli altri attacchi coi droni

Non c’è solo la raffinazione russa nel mirino di Zelensky e delle forze armate ucraine. Tra gli obiettivi dei droni è finito pure il centro di Azov, sulla riva sinistra del Don. Gli attacchi hanno interessato gli impianti petroliferi e in particolare un deposito a 142 chilometri dai confini. In fiamme pure quattro impianti industriali, come riportato dalle autorità russe.

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