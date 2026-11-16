Cronaca

San Basilio, un’altra bomba carta: il quartiere si risveglia nella paura

Roma est, nella notte tra domenica e lunedì un ordigno danneggia un palazzo Ater in via Treia

di Priscilla Rucco - 16 Novembre 2026

Poco dopo l’1.30 di lunedì 16 novembre una bomba carta è esplosa a San Basilio, periferia nord-orientale di Roma, davanti ad un palazzo dell’Ater in via Treia, all’altezza del civico 26. L’onda d’urto ha danneggiato il portone dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per risalire agli autori e capire a chi fosse rivolto l’avvertimento.

Una scena che si ripete

Lo scorso 6 ottobre un altro ordigno era esploso, a poca distanza, nel cortile di un condominio di via Filottrano. Anche allora era piena notte, erano circa le 2.15, e una cinquantina di persone avevano dovuto lasciare le proprie case e scendere in strada, mentre artificieri, polizia scientifica e agenti del commissariato di zona effettuavano i rilievi. Fortunatamente nessun ferito, ma tanta paura.

Via Treia, del resto, è anche la strada della biblioteca Aldo Fabrizi e della piazza i cui palazzi sono stati trasformati in grandi murales dal progetto di arte pubblica SanBa: simboli di un quartiere che da anni prova a raccontarsi in un altro modo.

Venti ordigni in pochi mesi

Tra giugno e l’inizio di novembre nella zona est della capitale sono scoppiate 19 bombe carta, da Centocelle a Tor Bella Monaca, dall’Alessandrino a Castelverde: con quella di via Treia il conto sale ad almeno venti. I bersagli sono stati soprattutto attività commerciali, come autosaloni, bar, enoteche e barbieri, ma anche ingressi di palazzi.

Le inchieste sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. L’ipotesi più accreditata, non ancora confermata, è quella di una riorganizzazione delle piazze di spaccio dopo gli arresti degli ultimi anni, con il clan Senese, il cui capo storico Michele Senese è detenuto dal 2017, e gruppi emergenti a contendersi il territorio.

San Basilio è considerato una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. A ottobre il prefetto Lamberto Giannini ha riunito i vertici delle forze dell’ordine per fare il punto. Sul fronte civile, a metà ottobre Libera e decine di associazioni e sindacati sono scesi in piazza vicino al Pigneto con lo slogan “Fuori la mafia dalla città”.

Il silenzio dei quartieri

A rendere tutto più difficile è la reticenza delle vittime dei vari quartieri di Roma Est, che spesso tacciono per timore di ritorsioni. Le bombe carta costano poco, si fabbricano facilmente e, esplodendo quasi sempre di notte, finora hanno ferito una sola persona, a Casal Bruciato.

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