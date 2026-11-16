Non esclude il ritorno: Huang punta a tornare a Nvidia
Le voci dalla Silicon Valley, il ruolo della Casa Bianca e al centro il destino dell'azienda strategica nella corsa all'Ai
Non esclude il ritorno, Jensen Huang. Dopo le dimissioni dalla guida di Nvidia, stando a quanto riporta il Financial Times, l’ex Ceo starebbe pensando a un clamoroso rientro al timone dell’azienda che ha fondato e guidato per più di trent’anni. E, dalla sua parte, avrebbe già un alleato più che potente: la Casa Bianca.
Huang pronto al ritorno a Nvidia
Dagli Stati Uniti le notizie che arrivano sono chiare e nette. Si sarebbe già mossa la corte di amici e alleati di Huang, con l’obiettivo preciso di ottenere il ritorno del Ceo alla guida dell’azienda. Non è una banalità. Né un discorso (solo) politico e amministrativo. La continuità è un bene fondamentale per le imprese. E Nvidia non è un’azienda come tutte le altre. Non solo in termini di capitalizzazione (monstre). Ma di ruolo e senso strategico. Dai suoi chip, infatti, dipende la digitalizzazione e buona parta della corsa all’intelligenza artificiale.
Il ruolo della Casa Bianca
Senza un alleato davvero potente, l’ambizione di Huang di realizzare il suo ritorno a Nvidia rischierebbe di infrangersi. Perciò, riportano le fonti citate dal Financial Times, l’obiettivo era è quello di coinvolgere l’amministrazione Trump in questa bagarre. La Casa Bianca, però, già sta pagando un bel prezzo politico allo scandalo della (presunta) spia cinese. Bessent e Luttnick se le stanno dando di santa ragione. Il presidente, già azzoppato dalle Midterm, aveva evocato Tim Cook alla guida di Nvidia.
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