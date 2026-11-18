Politica

Fughe in avanti e stop forzati dei partiti tra manovra ed elezioni all’orizzonte

di Giuseppe Ariola - 18 Novembre 2026

Tra la Manovra che si avvia a entrare nella sua fase più calda e il clima già da campagna elettorale, da qualsiasi parte del campo politico si guardi, la sensazione è che sia iniziata la consueta gara a chi la spara più grossa. Una competizione che non riguarda esclusivamente il confronto tra maggioranza e opposizione, ma che, inevitabilmente, finisce per alimentare il dibattito e i mal di pancia anche tra alleati all’interno dello stesso schieramento. E tra provvedimenti accantonati, vecchie proposte rilanciate e nuove idee all’orizzonte, lo spirito di iniziativa certamente non manca. Ma l’effettiva percorribilità di ciò che si propone deve poi trovare un punto di caduta, passare dalle parole ai fatti, cosa non sempre possibile. Il dietrofront della Lega sulla possibilità di prevedere già in legge di bilancio il superamento della legge Fornero ne è un esempio eloquente.

Il partito di Matteo Salvini non è riuscito ancora a incassare la misura che propone da tempo. Dal Carroccio si tende però a gettare acqua sul fuoco derubricando lo stop a Quota 64 a un semplice rinvio. A provare a rilanciare la misura è lo stesso Salvini. “Già dal prossimo anno”, secondo il leader della Lega, sarà possibile per “decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori andare in pensione non più a 67 ma a 64 anni”. Gli stanziamenti necessari, ha aggiunto, saranno reperiti dal “contributo miliardario che abbiamo chiesto alle banche” e che entreranno in manovra.

Forza Italia frena sulle banche, il centrosinistra rincorre la patrimoniale

Tema, quest’ultimo, che ormai da tempo fa però storcere il naso a Forza Italia. Non a caso la presidente dei senatori azzurri, Stefania Craxi, pur confermando l’apporto delle banche per far quadrare i conti, si dice convinta “che il risparmio degli italiani e chi lo detiene non siano un nemico”. Insomma, meglio non tirare la corda nel tentativo di fare cassa per finanziare misure bandiera.

Se, quindi, il governo è chiamato al difficile compito di far convivere le varie anime che lo compongono senza strappi o scossoni, il centrosinistra deve invece provare a contenere alcune fughe in avanti che alla lunga potrebbero rivelarsi estremamente dannose. Proprio mentre nel campo largo si lavora ai tavoli per il programma con il coinvolgimento delle forze centriste, rilanciare proposte come la patrimoniale prima e l’esigenza di una redistribuzione della ricchezza dopo, non favorisce certamente il dialogo. Tutt’altro. Anche solo da un punto di vista terminologico, continuare a strizzare l’occhio sempre più a sinistra, oltretutto rievocando alcuni retaggi del passato attribuibili a una ben specifica tradizione politica, fa sobbalzare l’area moderata dell’alleanza. E non solo quella.

Dopo Quota 64, la patrimoniale e le fughe in avanti del campo largo

La patrimoniale sostenuta da Elly Schlein e Avs, al pari della proposta di Conte di una ridistribuzione della ricchezza attraverso nuove e più salate tasse per reintrodurre il reddito di cittadinanza, fanno mettere le mani nei capelli agli stessi riformisti del Pd. Finora sui punti che hanno fatto segnalare una significativa distanza all’interno del campo largo si è riusciti a evitare che la situazione esplodesse, anche rinviando lo scioglimento dei nodi più spinosi e confidando proprio sul lavoro dei tavoli chiamati a definire il programma.

Se però, mentre qualcuno è intento nella faticosa ricerca di un’intesa, altri vanno per conto proprio, dando l’idea di inseguire Landini piuttosto che rinsaldare un’alleanza che stenta a decollare, allora forse il gioco non vale la candela. Anche perché una cosa è provare ad accattivarsi gli elettori con una proposta suggestiva, altro è tirare continuamente fuori dal cilindro temi non necessariamente digeribili dall’intero schieramento, risultando più divisivi che utili ad unire.

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