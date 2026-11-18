Cronaca

Novantaduenne scippata a Torino cade e muore

Allarme aggressioni contro gli anziani in Italia, un fenomeno in costante crescita che preoccupa tutti

di Marzio Amoroso - 18 Novembre 2026

Una passeggiata come quelle che era abituata a fare quotidianamente si è trasformata in una tragedia per A.L. La pensionata di 92 anni è purtroppo deceduta a Torino dopo uno scippo in via Schina. L’anziana è stata affiancata da un uomo in bicicletta che le ha strappato gli effetti personali con brutale violenza. Lo strattone le ha fatto perdere subito l’equilibrio, facendole battere violentemente la testa sull’asfalto. Ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Maria Vittoria, la donna è morta in rianimazione a causa della gravissima emorragia cerebrale.

L’escalation di rapine e scippi nel Torinese

Il dramma di via Schina non rappresenta purtroppo un episodio isolato nella cronaca locale. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le aggressioni agli anziani in diverse zone del capoluogo piemontese, sia in strada che tra le mura domestiche. Nel quartiere Barriera di Milano, una donna di 94 anni è stata trascinata sull’asfalto per uno scippo, riportando gravi fratture. Altre pensionate sono state spintonate in pieno giorno per strappare loro una collana. Nelle ore notturne si sono verificati anche assalti in casa, con coppie di ottantenni e novantenni legate e minacciate.

I numeri reali dei reati contro gli over 65 in Italia

Dietro i singoli fatti di cronaca si nasconde un fenomeno nazionale in costante crescita. Ogni anno in Italia si contano oltre 244.000 cittadini over 65 vittime di reati, una media impressionante di quasi un episodio ogni due minuti. Rispetto al biennio precedente, il totale dei crimini subiti dagli anziani ha registrato un aumento del 14,9%. I furti con strappo e i borseggi restano i reati predatori più diffusi, con circa 402 vittime ogni 100.000 abitanti della terza età. Anche le rapine agli anziani mostrano una forte ripresa, toccando incrementi a doppia cifra in diverse regioni del Nord Italia.

La fragilità fisica trasforma gli scippi in tragedie

I malviventi scelgono consapevolmente le persone più anziane perché oppongono minore resistenza fisica. Tuttavia, proprio l’età avanzata rende ogni spinta potenziale causa di conseguenze irreversibili. Uno strattone che su un giovane provocherebbe una semplice escoriazione, su una persona di novant’anni causa spesso fratture del femore o traumi fatali. A questo dramma si aggiunge il fenomeno del sommerso, perché molti anziani non denunciano gli episodi per paura o vergogna.

Paura e insicurezza, cambiano le abitudini dei più fragili?

L’ondata di microcriminalità ha un impatto pesante anche sulla qualità della vita quotidiana. La percezione di pericolo limita la libertà di movimento di migliaia di cittadini. Tra gli over 75, appena il 37,3% dichiara di sentirsi sicuro a camminare da solo al buio nel proprio quartiere. Il dato scende addirittura al 28% tra le donne della stessa fascia d’età, confermando un’emergenza sociale che richiede risposte concrete e immediate.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA