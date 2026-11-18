Cronaca

Blitz antimafia tra Catanzaro e Crotone: 21 arresti nell’operazione “Arione”

Maxi operazione dei carabinieri coordinata dalla Dda di Catanzaro. In carcere 15 persone, altre 6 ai domiciliari

di Mauro Trieste - 18 Novembre 2026

Dalle prime ore della mattinata è in corso nelle province di Catanzaro e Crotone una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Sono 21 le persone raggiunte da misure cautelari: 15 sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di una lunga serie di reati, tra cui associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per l’ottenimento di fondi pubblici e corruzione. Le accuse comprendono anche estorsione, lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e stupefacenti, alcuni aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di favorire il sodalizio criminale.

L’indagine, denominata “Arione”, è stata avviata nel 2020 dalla Dda di Catanzaro e affidata al Nucleo investigativo dei carabinieri. Gli accertamenti sono stati condotti attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di osservazione e pedinamento, acquisizioni documentali e verifiche sulle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia. Le operazioni sono ancora in corso.

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