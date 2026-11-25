Ambiente

Parla Giorgio Vacchiano: “L’impatto zero è una favola”

Un'intervista sulla necessità di una sostenibilità "adulta"

di Angelo Vitale - 25 Novembre 2026

Giorgio Vacchiano

“L’impatto zero è una favola”. Giorgio Vacchiano, professore associato in Gestione e pianificazione forestale all’Università degli Studi di Milano, otto anni fa fu indicato da Nature tra gli 11 migliori ricercatori emergenti al mondo che “stanno lasciando il segno nella scienza”.

Può esistere in Italia una “sostenibilità adulta”?

“Non si può guardare solo all’Italia. Gli impatti climatici esercitano i loro aspetti su scala planetaria, con aspetti negativi e positivi che sono transfrontalieri. Un recente rapporto – Deforestazione Made in Italy – ha provato a quantificare questo impatto, in termini di ettari globali praticamente uguali a quelli che crescono da noi. Cioè, tanto crescono le foreste in Italia, tanto siamo corresponsabili di distruzione ai Tropici. Voglio dire che la sostenibilità va gestita a tutto tondo, in particolare sulle foreste. Ma questo vale anche ovviamente per i combustibili fossili. Però anche qui ragionerei al rovescio”.

Perché?

“Una delle obiezioni più forti mossa alla decarbonizzazione e all’elettrificazione è la dipendenza geopolitica per i materiali dalla Cina. Ma per essere ‘adulti’ bisogna tenere presenti gli impatti dello status quo. Può sembrare che per il petrolio e il gas non siamo dipendenti da nessuno, ma purtroppo non è così. Importiamo circa l’80% delle nostre fonti energetiche, soprattutto gas, da Paesi che non brillano per democrazia e perciò non possiamo essere sicuri che non esercitino a un certo punto un controllo sui prezzi mandandoci in difficoltà sul costo delle bollette. In Spagna, con una maggiore indipendenza energetica grazie alle rinnovabili, le bollette sono tre volte più economiche delle nostre”.

E allora il problema qual è?

“Non è di ambiente. È di sicurezza e di economia, di costo della vita, di sicurezza energetica del Paese. Perché, anche se non ci fosse il cambiamento climatico, ci richiederebbe di fare la transizione”. Ma siamo comunque dipendenti dalla Cina. “Attenzione, qui c’è una differenza fondamentale. Quando importiamo petrolio siamo dipendenti due volte perché se quella fonte energetica viene chiusa o diventa troppo cara noi non possiamo proprio accedere all’energia. Se noi invece dipendiamo – è vero – dai metalli e dalle terre rare per fare i pannelli, lo siamo una volta sola perché dobbiamo importare quei materiali per realizzare gli impianti energetici. Però, costruiti gli impianti e avviando una corretta strategia industriale, li possiamo fabbricare anche in Italia. Il sole e il vento ci sono sempre, per l’alimentazione di quell’impianto non siamo più dipendenti da nessuno. Una differenza enorme”.

Cos’altro vuol dire essere “adulti”?

“Sapere che non esiste l’impatto zero. In questo momento l’emergenza climatica è una questione di vita o di morte ma anche di costo della vita per tanti. E allora alcune cose devono passare momentaneamente in secondo piano. Se abbiamo un’emergenza per l’installazione di impianti rinnovabili sui territori, certe resistenze culturali sul paesaggio e sul canone estetico devono per forza cambiare. E anche in fretta. Non possiamo continuare a soffrire gli effetti della dipendenza dal petrolio perché vogliamo un bel paesaggio, perché vogliamo le città come erano nel Rinascimento. La sindrome Nimby riguardo agli impianti rinnovabili va ripensata, con processi guidati”.

Come spiegare che il purismo “a casa propria” è un danno?

“Le parole chiave sono pianificazione e partecipazione. Coinvolgendo i cittadini e mostrando loro azioni simili già realizzate ottenendone benefici, bisogna pianificare. Non direi né che bisogna toccare tutto, né che non bisogna toccare niente. Entrambe sono ideologie, entrambe estreme allo stesso modo. Dico che si può fare tutto lì dove è opportuno. Gestire le foreste per produrre legno è per esempio una cosa di cui abbiamo molto bisogno. Mostrando che si può fare tutto dappertutto, distribuendo bene e decidendo bene qual è il posto giusto: questa la soluzione”.

Perché l’impatto zero non esiste?

“È una favola. Noi esistiamo su questo pianeta. Io sposo una visione moderatamente antropocentrica, voglio il bene delle persone, del maggior numero di persone per il maggior tempo possibile. Però so che gli impatti dei combustibili fossili, come anche della deforestazione tropicale, vanno decisamente contro il benessere delle persone. Ci fanno pagare di più la bolletta, ci costringono a scappare dalla pianura in estate, ci fanno ammalare di più, incentivano i flussi dei migranti. Quindi, io voglio ridurre questi impatti. Per farlo bisogna capire qual è il posto giusto per gli interventi necessari. Altre zone possono essere lasciate come sono”.

Perché la “gestione attiva” dei territori stenta a superare la narrazione del “non tagliare mai”?

“Nella sua formulazione originaria nel Testo Unico Forestale vuol dire gestione responsabile, assumere la responsabilità di decidere cosa deve avvenire in quel territorio. Il fatto che non abbia alcun valore economico per nessuno il fatto che il bosco assorba carbonio o che ci protegga la testa dalle frane o dalle alluvioni è un’assurdità. Quindi, una delle soluzioni è sperimentare sempre di più meccanismi di mercato, di imprenditoria virtuosa che riconoscano non solo il valore del prodotto ma anche quello che ha per la nostra salute un’aria pulita e una montagna”.

Di quali strumenti abbiamo bisogno?

“Dei piani di gestione. Solo il 15% delle foreste italiane ne ha uno. Ci sono dei motivi: la frammentazione della proprietà privata, il costo dei piani, la mancanza di valore dato ai boschi non produttivi. E’ uno strumento che passa anche attraverso partnership pubblico-private per quei due terzi di boschi detenuti da cittadini o da soggetti privati o da aziende. Le segherie sono andate a diminuire perché non ottenevano una fornitura di materiale prevedibile, costante e di qualità omogenea. Ovvio, allora, che vadano a comprare all’estero. Servono tentativi per aggregare le proprietà. Molto interessante è l’esperimento in Lombardia con la legge regionale 28 approvata da qualche settimana e che obbliga aggregazioni di proprietà e piani di gestione per boschi pubblici e privati. Ovviamente questa è una cosa che va finanziata, perché non accade da sola. Ma è il primo esperimento. Si può incentivare economicamente e serve a superare il primo ostacolo a fare bene e meglio”.