Australian Open, oggi Alcaraz e Paul si giocano i quarti

di Lino Sasso - 25 Gennaio 2026

Carlos Alcaraz è volato agli ottavi degli Australian Open confermando il suo momento straordinario e oggi sfiderà Tommy Paul. Il numero uno del mondo continua a macinare record e ad avvicinarsi a uno degli incroci più interessanti della seconda settimana del torneo australiano. Nel terzo turno di Melbourne, lo spagnolo ha superato senza difficoltà il francese Corentin Moutet, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2 6-4 6-1. Una vittoria netta, mai in discussione, arrivata in una giornata speciale: quella della centesima partita disputata da Alcaraz nei tornei del Grande Slam. Un traguardo celebrato con una prestazione solida, autoritaria, che ha messo in luce ancora una volta la completezza del suo tennis. Con questo successo, il bilancio dello spagnolo nei major sale a 87 vittorie e appena 13 sconfitte, numeri che gli permettono di eguagliare un primato storico.

Alcaraz raggiunge il record di Borg

Alcaraz ha infatti raggiunto Bjorn Borg, che a metà degli anni Settanta aveva chiuso le prime 100 partite Slam con lo stesso impressionante record. Una vittoria in più di quelle ottenute da altri due campioni: Rafael Nadal e John McEnroe, entrambi fermi a 86-14. Ancora più distanti altri giganti della storia del tennis come Novak Djokovic (79-21) e Roger Federer (80-20). Adesso, agli ottavi degli Australian Open Alcaraz affronterà Tommy Paul, oggi testa di serie numero 19. L’americano ha conquistato il passaggio del turno restando in campo appena 59 minuti, approfittando del ritiro del connazionale Alejandro Davidovich Fokina al termine del secondo set, con il punteggio già sul 6-1 6-1. Il match rappresenta non solo un ottavo di finale Slam, ma un ulteriore banco di prova per lo spagnolo che, numeri alla mano, sta già scrivendo la storia.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Alcaraz e Paul

Il match di oggi tra Alcaraz e Paul si inserisce come tra i principali nel programma degli Australian Open e dirà molto sulle ambizioni del numero uno del mondo. Con lo spagnolo chiamato a centrare i quarti sul cemento australiano alle 3.30 ore italiane. Per Alcaraz l’obiettivo è chiaro: avanzare, crescere di partita in partita e continuare la corsa verso il titolo, detenuto da Jannik Sinner che lo ha vinto nelle ultime due edizioni del torneo. Il match sarà fruibile in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.