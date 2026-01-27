Sport

Australian Open: oggi Musetti-Djokovic, il tennis italiano a un passo dalla storia

di Lino Sasso - 28 Gennaio 2026

Il tennis italiano si affaccia a una giornata che può riscrivere la sua storia recente. Tutto ruota attorno a una delle due partite chiave di oggi: Musetti e Djokovic si affrontano ai quarti degli Australian Open. In palio non soltanto l’accesso al penultimo atto dello Slam, ma anche uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso per il movimento azzurro. Di fronte ci sono Lorenzo Musetti, talento puro e in costante ascesa, e Novak Djokovic, padrone assoluto di Melbourne e leggenda vivente del tennis mondiale. Per Musetti non si tratta soltanto di una delle sfide più prestigiosa della carriera. La posta in gioco è ben più alta. Una vittoria contro Djokovic potrebbe spalancargli le porte del numero 3 del ranking ATP, un risultato che avrebbe un peso storico enorme. Lo scenario è complesso ma realistico. Per salire sul terzo gradino della classifica mondiale,

L’incastro affinché Musetti diventi numero 3 del ranking

Musetti dovrebbe battere Djokovic e sperare che Alex de Minaur o Alexander Zverev non raggiungano la finale. Oltre al fatto che Ben Shelton non conquisti il titolo. Un incastro che, se completato, consegnerebbe all’Italia una classifica da sogno. Shelton è però anche l’altro grande nome di questa giornata, perché nell’altra semifinale affronterà Jannik Sinner. Se entrambi gli azzurri dovessero superare il turno, l’Australian Open vivrebbe un momento senza precedenti: la prima semifinale Slam tutta italiana della storia del tennis maschile. Il peso simbolico andrebbe ben oltre il torneo. In caso di risultati favorevoli, la classifica ATP di lunedì 2 febbraio potrebbe certificare uno scenario mai visto: Sinner numero 2 del mondo e Musetti numero 3. Un traguardo riuscito, nella storia del ranking, soltanto a cinque nazioni. La prima fu l’Australia con Rod Laver e John Newcombe. Poi toccò agli Stati Uniti, capaci di ripetersi più volte, da Jimmy Connors e Arthur Ashe fino alla coppia Pete Sampras e Andre Agassi. La Svezia visse l’epoca d’oro con Mats Wilander e Stefan Edberg, la Germania con Boris Becker e Michael Stich, la Spagna prima con Rafael Nadal e David Ferrer, poi con Nadal e Carlos Alcaraz.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Musetti e Djokovic

Ora l’Italia è a un passo dall’entrare in questo club esclusivo. E tutto passa da una partita che racconta il presente e illumina il futuro. La sfida tra Musetti e Djokovic di oggi inizierà alle 4.30 ore italiane e potrebbe rappresentare un nuovo passo per consegnare il tennis azzurro alla storia. La notte italiana si preannuncia quindi lunga e ad alta tensione. Il match sarà fruibile in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.