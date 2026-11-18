Esteri

Bahrein sotto attacco, Fars: “Militari Usa feriti” in un raid iraniano con droni

L'agenzia iraniana riferisce di feriti tra le forze statunitensi dopo l'attacco contro la base aerea di Shaikh Isa

di Enzo Ricci - 18 Novembre 2026

Diversi militari statunitensi sarebbero rimasti feriti in seguito a un attacco con droni contro la base aerea di Shaikh Isa, in Bahrein, secondo l’agenzia iraniana Fars. La struttura, che ospita asset strategici americani nella regione, è tornata al centro delle tensioni tra Teheran e Washington.

La versione diffusa dai media iraniani si inserisce in un quadro di crescente escalation nel Golfo. Dal canto suo, il Comando generale delle Forze di difesa del Bahrein ha condannato l’azione, sostenendo che “l’Iran continua il suo approccio ostile” nei confronti del regno.

Nelle ultime ore Manama ha più volte attivato le difese aeree per fronteggiare minacce provenienti dall’Iran, mentre resta alta la preoccupazione per un possibile allargamento delle tensioni nell’area.

Leggi tutte le news di Esteri