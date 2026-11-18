Politica

Divieto social ai minori, sarà davvero la volta buona?

Giovedì a Milano una causa unica in Europa

di Angelo Vitale - 18 Novembre 2026

Divieto social ai minori, una data cerchiata in rosso sul calendario della politica italiana: giovedì 19 novembre. Al Tribunale di Milano, in apparenza, un’udienza civile tra faldoni, perizie e codici di procedura. Nei fatti, il banco di prova più ambizioso e quasi solitario mai tentato in Europa per mettere un freno allo strapotere degli algoritmi nella vita dei nostri figli. La domanda che attraversa le famiglie è solo una: sarà la volta buona?

Divieto social ai minori: cosa accadrà il 19 novembre?

Per capire la portata di ciò che accade bisogna spogliare la vicenda dagli slogan che finora da più parti l’hanno caratterizzata ed entrare negli ingranaggi di una causa unica nel suo genere. A muoverla è il Moige – Movimento Italiano Genitori – insieme a un gruppo di famiglie, assistiti dallo studio legale Ambrosio&Commodo. Bersagli: Meta e TikTok.

Lo strumento scelto non è la richiesta di un risarcimento in denaro dopo che il danno si è consumato, ma l’azione inibitoria collettiva ex articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile. Una norma entrata in vigore nel 2021 che permette di chiedere al giudice un ordine perentorio: fermate la condotta dannosa e riprogettate il servizio.

Le motivazioni della causa si poggiano su basi scientifiche rigorose. Da un lato ci sono le perizie neuroscientifiche dei professori Tonino Cantelmi e Marta Cacciotti, che ricordano un fatto biologico spesso ignorato. La corteccia prefrontale dell’essere umano – l’area del cervello deputata al controllo degli impulsi e alla valutazione dei rischi – completa il suo sviluppo solo intorno ai 25 anni. Affidare a un dodicenne un’architettura digitale studiata per stimolare il “sistema di ricompensa” compulsivo è come mettere un neopatentato alla guida di un bolide.

Dall’altro lato c’è la perizia informatico-forense dell’ingegner Paolo Dal Checco, che smonta la favola della “neutralità” della tecnologia: lo scroll infinito, le notifiche compulsive, l’autoplay e la profilazione non sono svaghi casuali. Sono o diventano trappole di design progettate per catturare e monetizzare il tempo dei ragazzi.

Cosa potrà decidere concretamente il collegio dei giudici milanesi per il divieto social ai minori?

Se le tesi del Moige venissero accolte, l’impatto sarebbe “di sistema”. Il Tribunale potrebbe ordinare l’introduzione di sistemi di verifica reale dell’età per superare la farsa della data di nascita inventata per accedere alle piattaforme, bloccando gli under 13 e imponendo il consenso genitoriale verificabile tra i 13 e i 16 anni. Potrebbe disattivare i meccanismi di ricarica infinita per i profili dei più giovani e imporre una specie di “bugiardino dei social”, un’informativa chiara sui rischi per la salute mentale, analoga ai foglietti dei farmaci.

E per evitare che le Big Tech facciano spallucce, in mano ai giudici c’è la possibilità di irrogare penali pecuniarie di mora per ogni giorno di ritardo, applicabili senza tetto massimo. Di contro, spostando lo sguardo da Milano a Roma, un panorama del tutto diverso: la macchina lentissima del Parlamento.

E in Parlamento?

Mentre nei tribunali si cerca la svolta, alle Camere giacciono da anni disegni di legge bipartisan fermi tra rinvii di commissione, verifiche finanziarie e veti incrociati animati dai distinguo più disparati. Questa lentezza, va detto con pragmatismo e onesta intellettuale, non nasce da una semplice pigrizia politica.

È la conseguenza fisiologica di una materia complessa. Regolare la vita digitale dei minori richiede di bilanciare la libertà di espressione, la responsabilità educativa dei genitori e la tutela della privacy. Ma soprattutto, significa scontrarsi con il vero gigante della partita: il quadro normativo dell’Unione Europea.

L’Europa ha tracciato il proprio recinto con il Digital Services Act, pensato per armonizzare le regole del mercato unico. Qualsiasi legge nazionale che provi a imporre obblighi diretti o sanzioni autonome a piattaforme che hanno sede legale in Irlanda rischia quindi l’immediato cortocircuito giuridico. È il muro contro cui si è schiantata la legge francese, azzerata dai rilievi di Bruxelles e dal veto del Conseil Constitutionnel. Ed è lo stesso scoglio su cui il Tar del Lazio ha recentemente ridimensionato la delibera dell’Agcom sulla verifica dell’età sui siti per adulti.

La politica rincorre le emergenze di cronaca promettendo divieti secchi per decreto. Poi, si arresta o frena quando scopre che, senza uno strumento tecnologico condiviso per accertare l’età senza schedare tutti i cittadini, le norme restano come le grida manzoniane.

Cosa ci insegna la vicenda che si stringe al Tribunale di Milano?

Ci invita a riflettere sul fatto che la sfida vera non si vince con la retorica o con il proibizionismo di facciata. La battaglia può essere efficacemente combattuta e portata a termine spostando il piano dalla condotta degli utenti alla responsabilità strutturale del produttore. Se i giudici milanesi tracceranno un solco, indicheranno la via anche a un legislatore esitante.

Non si tratta di demonizzare Internet, ma di imporre a chi progetta le piattaforme gli standard minimi di sicurezza e tutela che possano tranquillizzare ogni comunità. Senza illusioni, ma con il sano realismo di chi sa che la salute mentale delle prossime generazioni non può essere sacrificata sull’altare di un algoritmo.