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Xi rilancia la Cina globale: IA, libero scambio e nuove alleanze economiche al centro della sfida per l’Asia-Pacifico

Dal palco dell'APEC CEO Summit di Shenzhen, il presidente cinese propone una nuova agenda per la regione

di Ernesto Ferrante - 18 Novembre 2026

Nel momento in cui l’economia mondiale appare frammentata da guerre commerciali, tensioni geopolitiche e competizione tecnologica, Xi Jinping sceglie Shenzhen, la capitale cinese dell’innovazione, per rilanciare una visione alternativa dell’ordine economico internazionale. Dal palco dell’APEC CEO Summit 2026, il presidente cinese ha rivolto un appello ai Paesi dell’Asia-Pacifico affinché accelerino la costruzione di una “comunità per la prosperità condivisa”, fondata su apertura commerciale, innovazione tecnologica e cooperazione regionale. Il discorso assume un peso particolare perché arriva alla vigilia dell’atteso incontro con il presidente statunitense Donald Trump, in una fase in cui le relazioni tra le due maggiori economie mondiali restano segnate da dispute tariffarie, restrizioni tecnologiche e crescente rivalità strategica.

L’AI come terreno di cooperazione e non di scontro

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento del leader cinese riguarda l’intelligenza artificiale. Xi ha invitato i Paesi della regione a costruire partenariati per l’innovazione scientifica e tecnologica, ad approfondire la cooperazione nell’economia digitale e nell’IA e a favorire una transizione verde e a basse emissioni di carbonio. Il messaggio va oltre la semplice promozione dello sviluppo tecnologico. Arriva infatti mentre cresce il dibattito globale sui rischi dell’intelligenza artificiale e Washington rafforza le limitazioni all’export verso la Cina di semiconduttori avanzati. Pechino cerca di presentarsi come sostenitrice di un ecosistema tecnologico aperto e inclusivo, contrapponendo la logica della cooperazione a quella delle restrizioni strategiche.

Il ritorno del libero scambio nella narrativa di Pechino

Il cuore politico del discorso resta però l’economia. Xi ha chiesto la progressiva eliminazione delle barriere al commercio e agli investimenti, ribadendo il sostegno cinese all’integrazione economica regionale e alla creazione di uno spazio commerciale sempre più aperto nell’area Asia-Pacifico. “Indipendentemente da come evolverà il panorama internazionale, la Cina non vacillerà nel suo perseguimento di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con tutti gli altri Paesi”, ha affermato il presidente del gigante asiatico, promettendo ulteriori aperture del mercato nazionale, riduzioni tariffarie e riforme normative capaci di offrire alle imprese straniere un ambiente più prevedibile e stabile.

La diplomazia delle “bay area”

Tra le novità più rilevanti annunciate a Shenzhen figura il sostegno cinese alla creazione di una Associazione mondiale per la cooperazione economica delle “bay area”, le grandi regioni costiere che concentrano innovazione, investimenti e traffici commerciali. Xi Jinping ha ricordato come l’Asia-Pacifico ospiti alcune delle aree della baia economicamente più dinamiche del pianeta e ha indicato nella Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao, di cui Shenzhen rappresenta uno dei motori principali, un modello di integrazione economica avanzata e di interconnessione globale. Dietro l’iniziativa si intravede l’ambizione di esportare l’esperienza cinese delle grandi regioni economiche integrate, trasformando Shenzhen da vetrina dello sviluppo nazionale a piattaforma di coordinamento internazionale.

Shenzhen come manifesto della Cina del futuro

Non è casuale che Xi abbia scelto proprio Shenzhen per lanciare questo messaggio. La città simbolo delle riforme economiche inaugurate da Deng Xiaoping viene oggi utilizzata da Pechino come dimostrazione concreta della propria capacità di coniugare crescita industriale, innovazione tecnologica e apertura ai mercati globali. Il discorso del presidente cinese va oltre il perimetro dell’APEC. È un manifesto politico rivolto al mondo in una fase di crescente polarizzazione internazionale. Oltre a proporsi come garante del libero scambio, della cooperazione tecnologica e dell’integrazione regionale, la Cina cerca di consolidare la propria leadership nell’Asia-Pacifico proprio mentre gli equilibri globali entrano in una nuova fase di competizione tra grandi potenze. Il segnale politico è chiaro. Xi vuole che il suo Paese sia percepito non soltanto come la fabbrica del mondo, ma come l’architetto di una nuova architettura economica e tecnologica globale.

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