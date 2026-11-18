Editoriale

Lavorare non è morire ma in Italia continua ad accadere, anche a 75 anni

di Laura Tecce - 18 Novembre 2026

Ci sono notizie che dovrebbero costringerci a fermarci. Qualche minuto di indignazione rituale, l’ennesimo comunicato di cordoglio. Poi, però, rimangono domande alle quali non possiamo più sottrarci. A Rosignano, in provincia di Livorno, un uomo di 75 anni titolare di un’impresa edile è morto precipitando dal tetto di un capannone mentre stava effettuando operazioni di pulizia. Una vita spezzata, una famiglia nel dolore. Settantacinque anni: non è l’età a rendere illegittimo il diritto di lavorare e non è una questione solo anagrafica.

È una questione di responsabilità, organizzazione e controlli. Soprattutto quando si svolgono attività fisicamente impegnative, il rischio non riguarda soltanto chi è avanti negli anni e la prevenzione deve essere ancora più rigorosa. Chi aveva verificato la tenuta del tetto? Quali protezioni erano state predisposte? Il lavoratore disponeva dei dispositivi necessari per prevenire una caduta da quell’ altezza? Gli accertamenti dovranno chiarire questi aspetti.

Senza anticipare giudizi sulle responsabilità, va però segnalato che c’è un precedente inquietante: lo scorso giugno, nella medesima zona industriale, un operaio di 34 anni è morto precipitando dal tetto di un capannone mentre lavorava alla sostituzione di pannelli in cemento-amianto.

Due incidenti accomunati da una dinamica molto simile, una copertura che cede e un lavoratore che precipita. Una sequenza che impone attenzione. Rosignano non è ovviamente un caso isolato, né può essere l’unica lente attraverso cui guardare un fenomeno nazionale. A Roma, il 23 settembre, un ragazzo di 22 anni, è morto al Colosseo dopo una caduta da circa dieci metri mentre lavorava all’installazione del nuovo impianto di illuminazione. Era specializzato nei lavori in quota.

Nell’agosto 2023, cinque operai morirono a Brandizzo, travolti da un treno mentre lavoravano sui binari; nel febbraio 2024, altri cinque lavoratori persero la vita nel crollo di una trave in un cantiere a Firenze. Storie diverse, stessa domanda: quanto è concreta la tutela della vita dei lavoratori? I numeri dell’INAIL danno la misura del problema: raccontano una realtà che non consente distrazioni.

Nei primi nove mesi del 2026 sono state presentate 589 denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro, contro le 570 dello stesso periodo del 2025. A queste si aggiungono 221 denunce di decesso in itinere: 810 in totale. Sono dati provvisori, non un conteggio definitivo. Ma il confronto è significativo: i casi mortali in occasione di lavoro aumentano del 3,3 per cento. L’analisi per età registra un incremento sia tra i 20-44enni, da 126 a 149, sia tra gli over 59, da 136 a 162. Il rischio è trasversale.

Il Testo unico sulla salute e sicurezza, il decreto legislativo 81 del 2008, contiene già strumenti precisi. L’articolo 28 impone di considerare nella valutazione dei rischi anche quelli connessi all’età; l’articolo 148 richiede di verificare la resistenza delle coperture e di predisporre misure adeguate; l’articolo 115 disciplina i sistemi contro le cadute dall’alto, privilegiando le protezioni collettive. E non è una legge rimasta immobile: è stata più volte modificata e integrata.

In questa legislatura sono arrivati la patente a crediti nei cantieri, dal 2024, e il decreto-legge 159 del 2025, convertito nella legge 198, con ulteriori misure di prevenzione e vigilanza. Non basta invocare nuove norme: occorre verificare che siano applicate, che i controlli siano effettivi, che gli ispettori abbiano strumenti e personale, che formazione e protezioni non siano adempimenti formali. Una norma scritta non impedisce da sola a un tetto di cedere. La prevenzione deve arrivare prima dell’incidente, non dopo, quando restano le indagini e il dolore.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato: “Lavorare non è morire”, definendo quello delle vittime sul lavoro un “tributo inaccettabile” e richiamando la responsabilità di imprese, lavoratori, istituzioni e società. La sicurezza è un dovere collettivo: è il presupposto perché il lavoro sia sinonimo di dignità, autonomia e futuro.

Gli organi di vigilanza dovranno accertare che cosa sia accaduto a Rosignano e se siano state rispettate le prescrizioni. Ma due cadute mortali da coperture nella stessa zona, a pochi mesi di distanza, non possono essere liquidate come una successione di fatalità. E le oltre cinquecento denunce mortali in occasione di lavoro in nove mesi dicono che il problema riguarda l’intero Paese. Non sono soltanto numeri.

Sono persone, famiglie, storie che finiscono mentre si sta facendo ciò che dovrebbe garantire dignità e sostentamento: lavorare. L’Italia non ha bisogno di un’altra legge da esibire dopo una morte. Ha bisogno che quelle che già esistono vengano fatte rispettare prima.

La vera misura di una politica della sicurezza non è il numero dei decreti approvati, ma il numero di lavoratrici e lavoratori che riescono a tornare a casa.

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