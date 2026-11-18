Esteri

Le economie illegali rappresentano una forza sempre crescente

di Enzo Ricci - 18 Novembre 2026

Se in Europa le infiltrazioni criminali nelle istituzioni emergono attraverso singole inchieste giudiziarie o giornalistiche, in molte aree dell’Africa il fenomeno assume una dimensione più strutturale. In diversi contesti, secondo organismi internazionali e centri di ricerca specializzati, le reti criminali riescono a instaurare rapporti stabili con apparati statali, influenzando processi decisionali, gestione delle risorse e sistemi di sicurezza. L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) considera la corruzione, i flussi finanziari illeciti e il riciclaggio tra le principali minacce alla stabilità del continente. Nella “Strategic Vision for Africa 2030”, l’agenzia individua il rafforzamento delle istituzioni pubbliche come una priorità strategica, sottolineando che la criminalità organizzata prospera laddove trasparenza, responsabilità e capacità amministrativa risultano deboli.

Gli hub criminali sono centinaia

A confermare questa vulnerabilità è il Global Organized Crime Index, sviluppato da Enact e Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Tra gli indicatori più significativi figura quello relativo agli “state-embedded actors”, ovvero soggetti criminali che operano dall’interno delle strutture pubbliche. L’edizione più recente segnala che l’Africa registra uno dei livelli più elevati al mondo di criminalità incorporata negli apparati statali, evidenziando come il confine tra interessi criminali e potere pubblico possa diventare particolarmente permeabile. Le economie illegali rappresentano uno dei principali vettori di questa infiltrazione. Traffici di oro, diamanti, droga, armi, legname, esseri umani e fauna selvatica generano flussi finanziari enormi che finiscono per alimentare reti di protezione politico-amministrative. Una ricerca pubblicata dalla Global Initiative Against Transnational Organized Crime ha individuato centinaia di hub criminali, documentando il crescente intreccio tra traffici illeciti, gruppi armati, sistemi di patronato e strutture di governo locale.

Il Sahel e l’Africa occidentale nella morsa del malaffare

Particolarmente esposta appare la regione del Sahel, dove la debolezza delle istituzioni e il controllo limitato del territorio favoriscono l’espansione di reti criminali transnazionali. In alcuni casi, le organizzazioni riescono a influenzare procedure amministrative, mercati pubblici e sistemi di gestione delle risorse naturali.

Un altro fronte di preoccupazione è rappresentato dalle organizzazioni criminali dell’Africa occidentale attive ormai su scala globale. L’Interpol ha identificato gruppi come Black Axe tra i protagonisti di sofisticate attività di riciclaggio, frodi finanziarie e criminalità informatica. Le operazioni internazionali “Jackal III” e “Jackal IV” hanno portato a centinaia di arresti e al congelamento di patrimoni illeciti in decine di Paesi, confermando la crescente capacità di queste reti di muoversi tra finanza, tecnologia e traffici transnazionali.