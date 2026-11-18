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Comuni sciolti per mafia anche più volte, Sallemi: “La riforma non è più rinviabile”

Ad aprire lo speciale dedicato alla riforma oggi in edicola è l'intervista al senatore Salvo Sallemi, coordinatore del Comitato sulle infiltrazioni negli enti locali della Commissione Antimafia e firmatario della relazione ufficiale

di Angelo Vitale - 18 Novembre 2026

Oltre 400 scioglimenti dal 1991 ad oggi Comuni commissariati per mafia due o più volte: numeri che certificano i limiti – se non l’inefficacia- della legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali.

Ad aprire lo speciale di approfondimento dedicato alla riforma è l’intervista al senatore Salvo Sallemi, coordinatore del Comitato sulle infiltrazioni negli enti locali della Commissione Antimafia e firmatario della relazione ufficiale.

Tra contraddittorio preventivo, decadenze mirate per i singoli responsabili e un nuovo albo dei commissari, Sallemi illustra la strada per passare dalla risposta emergenziale alla vera prevenzione dello Stato.

Una legge datata e inefficace?

“Partirei dai dati di Avviso Pubblico che confermano non solo l’urgenza della riforma: dal 1991, l’anno in cui venne di fatto resa esecutiva la norma, registrati 412 scioglimenti di enti locali per infiltrazioni mafiose. La media di uno al mese. Un dato ancora più preoccupante, proprio la reiterazione, molti Comuni che vengono sciolti e poi nuovamente sciolti. Una norma datata — nacque quando i sindaci erano votati dai consiglieri comunali – e ormai difforme rispetto alle esigenze territoriali. Non basta semplicemente sciogliere, bisogna realmente risolvere il problema e garantire una governabilità evitando l’infiltrazione mafiosa. Questo è l’obiettivo del 143 del Tuel”.

Come bilanciare la fermezza contro le mafie e la necessità che i servizi vengano assicurati sui territori?

“Uno degli elementi innovativi è proprio quello di affiancare in maniera strutturale e importante le amministrazioni sciolte con esperti della gestione amministrativa. Oggi, quando un Comune viene sciolto, vi arriva la Commissione prefettizia a governare l’amministrazione prima che si vada a nuove elezioni. Spesso, rappresentanti dello Stato che non conoscono bene i meccanismi di un Comune. Affiancare a questi organi dei soggetti che siano profondi conoscitori della macchina amministrativa, che vengono selezionati in un albo direttamente dal Ministero dell’Interno, può consentire innanzitutto di garantire la governabilità, evitare un’eventuale nuova infiltrazione e portare poi il Comune sostanzialmente al voto. Il bilanciamento sta proprio lì, il punto di ricaduta è lì. In più, un correttivo importante è la possibilità di un contraddittorio rafforzato ancora prima che venga trasferita al Ministero dell’Interno e successivamente al Consiglio dei Ministri la proposta di scioglimento. Ciò, per consentire agli amministratori di difendersi prima e non dopo, evitando scioglimenti ingiusti. Questa è la madre della riforma”.

Il 72% degli enti locali sciolti sono piccoli Comuni, talvolta con uffici tecnici sguarniti e più soggetti ad infiltrazioni mafiose.

“L’obiettivo del nostro Comitato è stato proprio quello di evitare che le mafie continuino ad infiltrarsi nei Comuni e allo stesso tempo garantire gli amministratori. Certo, difficilmente si ricordano scioglimenti di Comuni superiori ai 100mila abitanti. Di solito, sono Comuni di fascia medio-bassa. Lì il problema è proprio l’incapacità di queste macchine amministrative di fare da argine alle infiltrazioni. Nei paesi tutti hanno la possibilità di conoscere un consigliere comunale o un dirigente. Ciò che sosteniamo nella nostra riforma è che dobbiamo evitare che una persona raggiunta da un avviso di garanzia, prodromico allo scioglimento per voto di scambio politico-mafioso, arrivi a coinvolgere tutta l’amministrazione. Se c’è un consigliere comunale indagato, deve essere espulso dall’amministrazione solo lui. Se c’è un dirigente indagato per gli stessi reati, deve essere allontanato. Oggi i dirigenti, coloro che tecnicamente reggono le amministrazioni, non possono essere spostati dai sindaci, pena il rischio di una causa di lavoro. Serve attualizzare la norma anche da questo punto di vista”.

La riforma potrà prevedere sistemi preventivi di affiancamento delle amministrazioni per evitare lo scioglimento?

“Assolutamente. Abbiamo indicato tre punti cruciali. Il contraddittorio rafforzato, per consentire agli amministratori di dialogare con la prefettura per contestare quanto addebitato ed evitare errori. Poi, affiancare le amministrazioni sciolte con personale competente e selezionato. Infine, individuare il responsabile dello scioglimento e allontanarlo dalla macchina amministrativa qualora si riesca a dimostrare che non ci sia stato un condizionamento pregnante dell’intero ente. Questo garantisce il diritto al voto dei cittadini e la democrazia. E mantiene in piedi un’amministrazione legittimamente votata eliminando il problema. La soluzione non è lo scioglimento fine a se stesso. Lo è solo quando realmente c’è un’infiltrazione mafiosa che distrugge l’intera macchina amministrativa. Scioglierlo per poi vederlo nuovamente sciolto alla prossima amministrazione o al prossimo voto fa capire che c’è qualcosa che non funziona”.

E dopo lo scioglimento, cosa serve?

“Quando lo scioglimento è strutturato e conforme a un’attività di indagine, bisogna mantenere l’attenzione sempre alta, appoggiare la nuova macchina amministrativa che viene scelta dai cittadini, accompagnarla in una fase di rinascita e fare in modo che non possa incorrere in nuovi errori. Perché spesso la mafia è silente, ha la capacità di infiltrarsi come l’acqua nelle pietre, ma viene scoperta solo quando il danno è fatto. Bisogna prevenire l’infiltrazione, non semplicemente curarla con lo scioglimento. Questo è il compito di uno Stato di diritto”.

Uno Stato attento, anche dopo?

“Lo abbiamo detto nella proposta di riforma. L’amministrazione neoeletta dopo uno scioglimento va affiancata da esperti per 2 o 3 anni, per aiutarla a raggiungere un’invulnerabilità all’infiltrazione mafiosa. Questo può farlo solo lo Stato con la sua presenza attenta e puntuale attraverso le prefetture territoriali. La vera vittoria dello Stato non è sciogliere un Comune, ma fare in modo che non debba essere sciolto una seconda volta”.