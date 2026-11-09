Vigneti a peso d’oro: nelle Langhe un ettaro di Barolo vale fino a 2,3 milioni di euro
Solo al 22esimo posto di un'indagine la Docg Chianti Classico
Il mercato agricolo italiano registra quotazioni da record per le grandi denominazioni vitivinicole. Secondo un’indagine del Crea condotta con il Conaf su dati 2025, i vigneti occupano le prime quattro posizioni tra i terreni più preziosi d’Italia.
Vigneti a peso d’oro
In cima alla classifica si confermano le Langhe piemontesi, patrimonio Unesco e terra del Barolo Docg. Nella bassa Langa di Alba un ettaro raggiunge quotazioni tra 350 mila e 2,3 milioni di euro.
Al secondo posto figurano i vigneti Doc dell’Alto Adige nella zona del Lago di Caldaro (Bolzano), stimati tra 600 mila e 1,1 milioni di euro ad ettaro. Segue in terza posizione la Doc Bolgheri in Toscana, con prezzi compresi tra 300 mila e 1 milione di euro ad ettaro. Al quarto posto, i terreni della Docg Montalcino, vocati al Brunello, quotati da 250 mila a 1 milione di euro.
Terreni dal valore inestimabile
Tra le altre denominazioni enologiche, la terra del Prosecco a Valdobbiadene conquista il sesto posto. La Docg Chianti Classico si attesta al 22esimo posto con valori compresi tra 90 mila e 210 mila euro ad ettaro.
Un panorama che dimostra come l’eccellenza enologica italiana sappia trasformare la terra in un asset dal valore inestimabile.
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