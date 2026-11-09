Politica

Lamentele di un nostalgico della buona politica e dei politici di spessore

di Alessandro Scipioni - 9 Novembre 2026

Leggere Eravamo comunisti, il nuovo libro di Massimo D’Alema che ricostruisce ed idealizza la storia romantica di cosa fosse il suo Partito, e cosa fossero i partiti, prima degli anni Novanta, genera una forma acuta di nostalgia.

Non si tratta di un rimpianto ideologico per il comunismo, a cui non ho mai aderito, e del quale sono stato sempre un avversario; quanto della consapevolezza di un metodo e di una misura della politica che s’impone i nostri occhi come autorevole. D’Alema rievoca personaggi di un’altra Italia, provenienti dalle sponde più disparate e spesso contrapposte, per i quali è impossibile non nutrire uno spessore di stima intellettuale.

​Quando, da ragazzo ascoltavo, i lavori parlamentari trasmessi da Radio Radicale alla fine del secolo scorso, attorno al 1999, percepivo l’autorevolezza di una classe dirigente dotata di una tale caratura da incutere quasi timore reverenziale. Un deputato raramente non era un uomo di spessore. Un senatore raramente mancava di prestigio.

Lo scenario che cambia

Oggi lo scenario è radicalmente mutato. Oggi la mancanza di spessore ed autorevolezza sono la regola.

Il volume evoca figure centrali della cultura comunista come Ingrao, Amendola, Berlinguer,in parte Togliatti, Terracini, ma adotta un approccio di onestà intellettuale verso gli altri leader.

Non nasconde la stima per avversari di tempra e formazione eccezionale, come Beppe Niccolai, il missino pisano dalle radici profondamente sociali, o per Pinuccio Tatarella, nei suoi anni di impegno in Puglia. Né si sottrae dal riconoscere la grande statura politica di democristiani come Aldo Moro e Giulio Andreotti, sottolineando come l’eccellenza culturale non fosse un’eccezione romana, ma un patrimonio diffuso persino nella classe dirigente periferica.

​Ci si deve dunque interrogare su quale Italia ci circondi oggi, erede di quell’antipolitica che il populismo ha continuato a fomentare e che operazioni editoriali come La Casta hanno avuto la colpa di portare ai massimi livelli di demolizione simbolica, forse anche al di là delle proprie intenzioni.

Il risultato

Il risultato istituzionale è sotto gli occhi di tutti. Ci ritroviamo una Repubblica in cui i partiti hanno cessato di essere corpi intermedi strutturati, per ridursi a meri comitati personali. Privi di una vera ossatura democratica e culturale, essi sono interamente ostaggi e al contempo sfruttatori di leader che esercitano un potere incontrastato e autoreferenziale, votati infine all’isolamento, all’errore e all’autocannibalizzazione per incapacità d’ascolto. Anche perché solitamente circondati da una classe dirigente di cortigiani e yes man incapace di portare valore aggiunto.

​La ferita più profonda riguarda la selezione e l’apprendistato delle professionalità pubbliche. Un tempo, la società forgiava i suoi quadri con lentezza meticolosa. Quasi maniacale. Per fare un giornalista ci volevano anni di gavetta vera, a cominciare dai compiti più umili di redazione, lavando pavimenti e accompagnando i vecchi cronisti sul campo per rubare il mestiere. Allo stesso modo si formava un sindacalista, attraverso il filtro dell’esperienza e della rappresentanza conquistata centimetro per centimetro. Oggi è tutto istantaneo, tutto risolto in un click, tutto svenduto come merce da discount o da negozio tutto a un euro, in una cultura dell’usa e getta che ha cancellato il valore del tempo e dello studio.

​Questa omologazione al ribasso ha travolto anche la sfera delle idee. Un tempo, le opinioni che trovavano spazio sui quotidiani appartenevano a chi aveva faticato per farvele arrivare, sostenuto dal peso e dal rispetto dell’autorevolezza che si era conquistato da solo.

Il clima attuale

Oggi, nell’illusione che la pubblicazione immediata sui social costituisca una democratizzazione delle voci, tutti dicono tutto e il contrario di tutto, e questo è un bene; ma il fatto che possano arrivare a dirlo subito è un male. O meglio il fatto che ogni opinione sia considerata pariteticamente autorevole, senza distinzioni né approccio critico. è stata espressa un’opinione, che vale quanto un’altra. Questo è democratico. Questo è liberale. Ma non contestarla nel merito e non elaborare una critica intellettuale strutturata, è perverso.

Ciò che doveva apparire come una conquista ha finito per annullare ogni confine di demarcazione. Non esiste più distinzione tra la parola pesata di chi possiede competenza e la sortita improvvisata dell’ultimo arrivato; così come non si distingue più tra un politico che conosce dalle fondamenta la macchina amministrativa e chi si improvvisa statistico o legislatore dal proprio profilo digitale.

La classe politica

​Così, la ferita si estende alla formazione stessa della classe politica. Si cominciava attaccando i manifesti, ascoltando i Consigli comunali, entrando in un direttivo di sezione, e piano piano si saliva ogni gradino. Piano piano si esplorava la macchina. Si assorbiva il mestiere da uomini di spessore, e si diventava uomini di spessore.

Un tempo ci voleva un decennio di vivacità culturale, che ferveva tanto tra i giovani missini quanto tra i comunisti, tra i cattolici e i socialisti, per forgiare anche solo un consigliere comunale. Oggi il Parlamento risente ancora delle scorie di una stagione di nominati, e sebbene il ritorno delle preferenze rappresenti un argine parziale, la strada è ancora lunga. L’abolizione del finanziamento pubblico ha finito per desertificare il pluralismo e spegnere la voce dei giornali di partito, riducendo ulteriormente il perimetro del dibattito.

​La Repubblica dell’antipolitica si è trasformata nel flagello di un qualunquismo becero, infinitamente più povero rispetto al populismo originario di Guglielmo Giannini, che conservava almeno un’eccentrica dignità intellettuale. Rivedere quell’Italia passata fa male, non soltanto per il confronto impietoso con il presente, ma soprattutto per la proiezione del futuro. La consapevolezza di quanto la società stia perdendo la capacità di produrre figure di livello.

E gli uomini privi di spessore, per loro natura, non sanno guardare alle generazioni future; si muovono nella miopia di un orizzonte angusto, interamente risolto nella soddisfazione di appetiti di pancia e di corto raggio, votati unicamente a una deriva corporativa e individuale.

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