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Paraguay, Alliana vuole azzerare il governo dopo il terremoto Ueno

A tre giorni dal giuramento, il nuovo presidente chiede le dimissioni di tutti i ministri nominati dal predecessore destituito

di Ernesto Ferrante - 9 Novembre 2026

Il Paraguay prova a voltare pagina dopo una delle più profonde crisi politico-finanziarie della sua storia recente. A soli tre giorni dal suo insediamento, il nuovo presidente Pedro Alliana ha chiesto le dimissioni di tutti i ministri nominati dal predecessore Santiago Pena, destituito dal Senato e ora sotto custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta sul collasso della Ueno Bank. Secondo quanto riportato dai principali media paraguayani, tra cui ABC Color e Ultima Hora, la mossa punta a consolidare il controllo dell’esecutivo e a segnare una netta discontinuità con l’amministrazione travolta dallo scandalo bancario.

Il messaggio del nuovo presidente

“Allo scopo di rafforzare il coordinamento all’interno del governo e garantire una gestione più efficiente”, ha scritto Alliana su X, assicurando che “tutte le istituzioni continueranno a funzionare regolarmente”. Un messaggio rivolto soprattutto a un Paese ancora scosso dal fallimento di Ueno Bank, che ha lasciato senza accesso immediato ai propri fondi quasi tre milioni di clienti, alimentando proteste e tensioni sociali.

Un terremoto economico, politico e istituzionale

La caduta di Pena si è consumata in pochi giorni. Il Senato lo ha dichiarato colpevole di cattivo esercizio delle proprie funzioni con 44 voti favorevoli, aprendo la strada all’ascesa di Alliana fino alla scadenza naturale del mandato nel 2028. La crisi è esplosa dopo l’intervento delle autorità di vigilanza su Ueno Bank, finita al centro di accuse legate a conflitti di interesse, gestione irregolare di fondi e presunti favoritismi politici. Sul fronte giudiziario, la pressione sull’ex presidente continua ad aumentare. Il giudice Hernan Otazu ha disposto la custodia cautelare di Pena, accusato di “abuso di fiducia” e “gestione a fini personali”, reati contestati anche all’ex governatore della Banca Centrale Carlos Carvallo. Per ragioni di sicurezza, l’ex capo dello Stato è stato trasferito in una struttura militare della guardia presidenziale, dopo una prima fase agli arresti domiciliari.

La sponda statunitense

Mentre Asuncion affronta una delicata fase di transizione, gli Stati Uniti si sono mossi rapidamente per sostenere il nuovo esecutivo. Il segretario di Stato Marco Rubio ha avuto un colloquio telefonico con Alliana, congratulandosi per l’assunzione dell’incarico e riaffermando l’impegno americano a mantenere “un partenariato solido e duraturo con il popolo paraguaiano”. Un segnale politico che conferma l’attenzione di Washington verso un Paese considerato strategico nel cuore del Sudamerica. Per Alliana, però, la vera sfida comincia adesso. Oltre a ricostruire la fiducia nelle istituzioni, il nuovo presidente dovrà gestire il costo economico e sociale del crac di Ueno Bank, garantire i rimborsi ai risparmiatori e contenere il rischio che la crisi finanziaria si trasformi in una crisi permanente di legittimità politica.

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