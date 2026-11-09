Attualità

Manovra, non solo payback: i dubbi Confimi

Le perplessità di Pulin che tuona: "Le imprese non sono i bancomat delle Regioni"

di Paolo Diacono - 9 Novembre 2026

Manovra, non solo payback: Confimi snocciola tutti i suoi dubbi in vista dell’audizione sulla Legge di Bilancio. “Ci troviamo di fronte a un cortocircuito incomprensibile: da un lato il Governo dichiara di voler valorizzare le Life Sciences e il biomedicale come asset strategici per la crescita del Paese nel Libro Bianco 2030, dall’altro introduce una finanziaria che punisce severamente chi in questo settore produce, investe e innova”. Così Massimo Pulin, Presidente di Confimi Industria Sanità, a poche ora dall’audizione della Confederazione, commenta il testo dell’articolo 73 della Legge di Bilancio che stabilisce la regolamentazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2019-2023, fissando la scadenza dei pagamenti a carico delle imprese entro luglio 2027.

Payback, Confimi a valanga: “Non siamo bancomat”

“Come si coniuga la visione strategica sulle scienze della vita con un provvedimento che prosciuga la liquidità e le risorse operative delle nostre imprese?”, incalza Pulin. “Le nostre PMI non hanno alcuna intenzione di pagare una tassa impropria per sanare i buchi di bilancio e gli sforamenti delle Regioni. Il payback sta strangolando un settore fondamentale per la salute pubblica: come Confimi Industria Sanità esprimiamo la più ferma contrarietà a una manovra che scarica ingiustamente sul tessuto produttivo le inefficienze della gestione regionale della spesa sanitaria”.

I numeri delle imprese

Il meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018 era stato presentato alla filiera come una misura eccezionale e una tantum. Riconfigurarlo oggi come uno strumento strutturale ne mina alla base la legittimità costituzionale e industriale, proprio mentre si attende il giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, fanno sapere da Confimi. L’analisi dell’organizzazione è spietata. “I conti della manovra non tornano e prefigurano un impatto devastante per l’intera filiera”.

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Nella Legge di Bilancio l’esecutivo stima, infatti, in 1,4 miliardi di euro – spalmati su quattro anni – la somma da destinare alle imprese per alleviare la quota a loro imputata rispetto allo scostamento di spesa sostenuto dalle Regioni. Ma non basta perché secondo Confimi, considerato che le rilevazioni della Corte dei Conti stimano uno sforamento complessivo di circa 10 miliardi di euro (di cui il 50% ipoteticamente a carico del comparto produttivo), lo stanziamento previsto risulta del tutto insufficiente e distante dalla realtà.

Il paradosso del payback

Quello che si consuma, fanno sapere ancora da Confimi, “è inoltre un vero e proprio paradosso perché assistiamo perfino a un ribaltamento dei rapporti di forza”. Già perché “se per il primo quadriennio di applicazione (2015-2018) gli interventi normativi avevano portato le imprese a coprire circa il 25% dello sforamento totale, con questo nuovo impianto oltre il 70% dello scostamento effettivo finisce per gravare direttamente sulle spalle delle aziende private”.

A complicare il quadro – come rimarcherà in audizione Confimi e poi nella propria memoria – “si aggiungono l’incertezza temporale e la mancanza di visione: la parziale copertura pubblica farebbe sentire i propri effetti solo a partire dal 2028, a legislatura ormai conclusa e senza alcuna garanzia sui governi futuri, mentre il tetto di spesa per i dispositivi medici viene ritoccato con l’inconsistente incremento dello 0,1%, a dimostrazione che non vi è alcuna intenzione di risolvere il problema alla radice”.

“Volete smettere di investire nella ricerca?”

“L’invito implicito delle istituzioni è forse quello di smettere di investire in ricerca, mettendo a rischio la tenuta delle imprese, migliaia di posti di lavoro e la qualità stessa delle forniture agli ospedali?”, conclude Massimo Pulin. “Noi di Confimi Sanità non resteremo a guardare e tuteleremo la sostenibilità del comparto e la dignità manifatturiera delle nostre aziende in tutte le sedi politiche e istituzionali opportune”.