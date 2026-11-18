Cultura & Spettacolo

Barbara D’Urso al Tg1, il profumo Gate diventa un caso nazionale. E a Ballando restano tutti

Dalla boccetta di Mariotto al telegiornale delle 20, passando per Milly Carlucci e Fiorello. Barbara si dice umiliata, ma sabato torna in pista. Il profumo, intanto, ha fatto carriera

di Nicola Santini - 18 Novembre 2026

Per qualche minuto il Tg1 delle 20 è sembrato Live – Non è la D’Urso. Con Barbara D’Urso, però, nel ruolo che un tempo spettava ai suoi ospiti, chiamata a raccontare un torto subito, o meglio, un torto che ritiene di avere subito. Il profumo Gate di Ballando con le Stelle è approdato al telegiornale più importante della Rai, dopo avere occupato per giorni le cronache televisive.

E siccome una puntata evidentemente bastava appena a introdurre l’argomento, gli interventi sono stati due, distribuiti su altrettante serate. Lunedì Milly Carlucci, martedì Barbara. Tutto per una boccetta di profumo che Guillermo Mariotto ha avuto la discutibile idea di tirare fuori durante una diretta. A questo punto viene quasi da chiedersi quale fosse la fragranza, perché una simile persistenza meriterebbe almeno una campagna pubblicitaria.

Barbara ha raccontato di essersi sentita profondamente umiliata. Una sensazione che le appartiene e sulla quale sarebbe poco elegante discutere, anche perché il confine tra uno scherzo riuscito male e un’offesa dipende parecchio dalla sensibilità di chi lo riceve. Il punto curioso è semmai la dimensione raggiunta dalla vicenda, che nel giro di tre giorni ha assunto le proporzioni di una crisi diplomatica tra due Paesi confinanti. Con la differenza che qui, fortunatamente, l’unica cosa spruzzata è stata del profumo.

Perché Barbara D’Urso è andata al Tg1 dopo lo scontro con Mariotto?

Tutto nasce sabato sera, quando Ornella Muti decide di regolare un piccolo conto rimasto aperto con Barbara D’Urso. L’attrice aveva trovato poco felici alcune battute sul suo infortunio alla spalla, pronunciate dalla collega nella puntata precedente. Barbara sostiene di avere scherzato, Ornella evidentemente aveva riso meno. Fin qui ordinaria amministrazione televisiva, soprattutto in una giuria dove la diplomazia ha sempre avuto una certa difficoltà a trovare posto.

Poi interviene Guillermo Mariotto, che definisce Barbara finta e decide di accompagnare il concetto con una spruzzata di profumo, facendo riferimento a un cattivo odore. D’Urso ritiene che il gesto sia rivolto a lei e reagisce con un ultimatum che avrebbe fatto impallidire parecchi negoziati internazionali. «O io o lui».

Milly Carlucci prova a governare la situazione, Alberto Matano suggerisce persino di cambiare posto e Ivan Zazzaroni invita Mariotto a scusarsi. Lo stilista lo fa, anche se trova il modo di aggiungere un’altra battuta sull’odore, dimostrando che il suo senso dell’umorismo, almeno quella sera, aveva bisogno di una revisione.

Mariotto spiegherà poi che il riferimento riguardava un odore generico presente nello studio. Barbara, invece, continuerà a considerarlo un gesto rivolto personalmente a lei. Due interpretazioni che hanno alimentato il dibattito, con il pubblico diviso tra chi comprende la reazione della conduttrice e chi considera eccessiva l’importanza attribuita all’episodio.

Milly Carlucci, Barbara D’Urso e la famiglia di Ballando

La faccenda diventa ancora più interessante quando entra in scena la famiglia. Quella di Ballando, naturalmente, dove Milly Carlucci coltiva da anni un’idea di appartenenza che Barbara D’Urso ha deciso di prendere piuttosto sul serio.

Al Tg1, infatti, la conduttrice lamenta di essersi sentita abbandonata, soprattutto perché nei giorni successivi alla discussione avrebbe atteso una telefonata dalla produzione. Barbara ricorda anche il trattamento riservato ad Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote concorrente del programma, finito al centro delle polemiche dopo un’intervista a BellaMa’ di Pierluigi Diaco. In quel caso Milly aveva difeso pubblicamente il concorrente, richiamando proprio lo spirito di famiglia della trasmissione.

Evidentemente Barbara si aspettava un’attenzione simile. Una richiesta comprensibile dal suo punto di vista, anche se la televisione ha questa curiosa abitudine di trasformare le famiglie professionali in parentele piuttosto complicate quando qualcuno si sente trascurato.

Milly, dal canto suo, lunedì 16 novembre era intervenuta al Tg1 per ricordare il carattere istrionico di Mariotto e sottolineare che le scuse erano già arrivate. Quanto a Barbara, aveva lasciato intendere che la sua decisione di restare o andarsene sarebbe stata conosciuta soltanto sabato.

Una prospettiva che avrebbe garantito qualche giorno supplementare di suspense. Ma a mandare all’aria il calendario ci ha pensato Fiorello.

Fiorello anticipa il finale del profumo Gate

Durante La Pennicanza, martedì pomeriggio, Fiorello ha raccontato di avere ricevuto un messaggio da Barbara D’Urso, che gli avrebbe confermato l’intenzione di rimanere a Ballando. Lo showman aveva già trovato il modo di scherzare sulla famiglia televisiva di Milly Carlucci, paragonandola alla famiglia Addams. Un riferimento che, considerando il clima degli ultimi giorni, ha avuto una certa fortuna.

Così, quando Barbara è arrivata al Tg1 delle 20, la notizia della sua permanenza aveva già cominciato a circolare. «Io mollare? Assolutamente no. Io sabato sera sarò lì», ha dichiarato, chiudendo la questione almeno dal punto di vista contrattuale e televisivo.

Resta naturalmente il rapporto con Mariotto, che sabato 21 novembre ritroverà accanto a sé una collega con la quale i rapporti sembrano attraversare una fase piuttosto vivace. Milly Carlucci, che conosce meglio di chiunque altro i caratteri dei suoi giurati, dovrà probabilmente dedicare qualche attenzione supplementare alla disposizione delle sedie.

Intanto il profumo Gate ha prodotto un risultato curioso. Barbara D’Urso, che per anni ha trasformato le vicende altrui in grandi appuntamenti televisivi, si è ritrovata protagonista di un racconto costruito attorno alla propria sensibilità, con tanto di dichiarazioni, repliche e attesa per il finale. Il tutto accompagnato da un’attenzione mediatica che probabilmente nessuno avrebbe previsto quando Mariotto ha aperto quella boccetta.

Sabato si tornerà a ballare, almeno nelle intenzioni. Quanto al profumo, dopo avere attraversato due edizioni del Tg1, potrebbe anche meritarsi una menzione nei titoli di coda.