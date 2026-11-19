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Papa Leone e i giovani: “Hanno desiderio di Dio”

Il messaggio del Pontefice, l'appello alla pace disarmata e disarmante

di Paolo Diacono - 19 Novembre 2026

Il Papa è sicuro: “Oggi nei giovani c’è un gran desiderio di Dio”. Ed è per questo che Papa Leone, che questa mattina ha incontrato la Comunità Cattolica Shalom nell’aula Paolo VI, ha chiesto ai cattolici di esserci, di stare tra la gente, di non stancarsi mai di annunciare il Vangelo. “Essere presenti fra le persone, soprattutto fra i giovani, senza paura e senza nascondervi”, ha detto il Sommo Pontefice. Chiamando non solo gli attivisti della comunità che ha mosso i suoi primi passi in Brasile ma tutta la comunità cattolica a esporsi nel mondo.

Papa Leone e i giovani: “Hanno desiderio di Dio”

Il Papa ha notato: “Senza dubbio, i giovani d’oggi – ha dichiarato il pontefice – sono molto diversi da quelli degli anni ’80 con i quali ebbe inizio la Comunità, ma non per questo è cambiato il loro cuore e le loro attese profonde. Anche oggi c’è nei giovani la nostalgia dell’amore vero, della bellezza autentica, e un grande desiderio di Dio”. Quindi ha aggiunto. “La vostra comunità porta nel suo stesso nome la pace, shalom. Questo nome indica per voi non solo un’azione sociale; infatti all’origine della vostra storia c’è l’incontro con Gesù Risorto. Come i primi discepoli ricevettero la pace come dono pasquale di Cristo, vittorioso sul peccato e sulla morte, così anche per voi la pace è anzitutto l’esperienza spirituale di riconciliazione e di consolazione profonda che è seguita all’annuncio di Gesù, che ha cambiato la vostra vita e ha messo nel vostro cuore il desiderio di seguirlo con dedizione totale. È Gesù, infatti, la nostra pace”.

L’appello alla pace disarmata e disarmante

Papa Leone, poi, ha indicato anche ai giovani la via maestra della pace. Quella pace disarmata e disarmante che impugna fin dall’inizio del suo Pontificato. “Con il vostro operato insieme a quello di milioni di volontari in tutto il mondo vi opponete all’indifferenza, impegnandovi concretamente a rispettare e tutelare la dignità, donata da Dio, di chiunque si trovi in una condizione di emarginazione”. E questo, ha tenuto a sottolineare, “promuovendo una collaborazione fraterna, che vi fa diventare segni di giustizia, di speranza e di ’buona novella’ per coloro che si trovano nel bisogno più grande”. Leone ha quindi concluso. “Non perdere il coraggio di accompagnare questi fratelli e sorelle nel bisogno, di combattere l’ingiustizia e di portare speranza. Non perdete la gioia di essere le mani di Dio e strumenti della Sua pace: una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante, una pace che proviene da Dio, che ci ama tutti incondizionatamente”.

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