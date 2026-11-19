Roma 2027, il centrodestra punterà su Angelilli?
L'ufficializzazione dell'intesa potrebbe giungere il 12 dicembre sul palco della kermesse di Atreju
Roberta Angelilli, vice presidente Regione Lazio
Campidoglio: il centrodestra punta su Angelilli, la corsa per Roma 2027 entra nel vivo. Nella maggioranza cresce l’orientamento verso la candidatura della attuale vicepresidente della Regione Lazio. L’ufficializzazione dell’intesa potrebbe giungere il 12 dicembre sul palco della kermesse di Atreju.
Campidoglio 2027: chi sceglierà il centrodestra per correre contro Gualtieri?
La discesa in campo di Angelilli, sicuramente un profilo politico solido, ideale per evitare gli errori dei candidati civici del passato. Qualche lettura più acuta la descrive come una “corsa onorevole” o di servizio. E la si arriva ad affiancare a un blindato “paracadute” elettorale alle politiche.
In ogni caso, servirà a contrastare con efficacia la ricandidatura del sindaco uscente Roberto Gualtieri, forte della visibilità dei cantieri del Giubileo?
Quali sono gli altri nomi circolati?
Finora, circolati anche altri nomi “interni”: Fabio Rampelli, Chiara Colosimo, Luciano Ciocchetti e Laura Corrotti.
Tuttavia, gli equilibri nazionali ed elettorali escludono al momento l’emergere di un “asso nella manica” o di un ministro di primo piano da spendere nella prossima corsa per la Capitale.
E l’ultima di De Luca?
In questo quadro d’incertezza e ritardi, ieri, l’irruzione di Cateno De Luca. Visto da molti come un outsider imprevedibile, il leader di Sud chiama Nord ha annunciato la propria candidatura a sindaco con liste in tutti i municipi, riservando non poche frecciate agli impacci del centrodestra sulle mosse per il post Gualtieri.
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