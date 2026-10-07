Italpress Notizie Hi-Tech

Big Tech Africa, l’Italia a Tunisi con un hub dedicato a startup e innovazione

di Italpress - 7 Ottobre 2026

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il 13 e 14 ottobre Ice-Agenzia, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi, partecipa alla terza edizione di Big Tech Africa con il Punto Italia – Italian Innovation Hub. Lo spazio riunisce tre programmi italiani attivi in Tunisia a sostegno delle startup tunisine, insieme a istituzioni, associazioni e startup italiane interessate al mercato tunisino.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per mettere in collegamento talenti, imprese e competenze, sviluppare nuove partnership e rafforzare il dialogo tra gli ecosistemi dell’innovazione delle due sponde del Mediterraneo. Tra gli appuntamenti della presenza italiana, mercoledì 14 ottobre alle 14:25 sul main stage è previsto il panel dedicato all’ecosistema italiano di promozione delle startup, con l’apertura dell’Ambasciatore d’Italia a Tunisi, Alessandro Prunas.

Secondo il programma ufficiale, dopo l’apertura è prevista la sessione dedicata a partenariati e opportunità tra gli ecosistemi dell’innovazione italiano e tunisino, dalle 14:35 alle 15:25. La partecipazione italiana punta a favorire il collegamento tra imprese, startup, istituzioni e competenze dei due Paesi, contribuendo allo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione tra gli ecosistemi dell’innovazione italiano e tunisino.

– Foto Pexels.com –

(ITALPRESS).